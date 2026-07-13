»Ihr solltet stattdessen Schatztruhen plündern!« - Ein paar schmutziger Füße bringt Spieler von Assassin's Creed: Black Flag Resynced gerade um den Verstand

Zeigt her eure Füße! Diese schmuddeligen Sohlen eines NPCs bewegen aktuell die Assassin's-Creed-Community.

Es gibt in der weiten Welt ja so einige interessante Vorlieben und Neigungen. Darunter auch das Hingezogensein zu Füßen, landläufig auch Podophilie oder Fußfetisch genannt. Über so einige Promis wird gemunkelt, dass sie einen Fußfetisch haben. Bei Quentin Tarantino ist man sich ziemlich sicher, da der Regisseur in all seinen Filmen nackte Füße zeigt.

Und auch den japanischen Spieleentwickler Hideo Kojima haben Fans im Netz schön länger im Verdacht, da er für seine Spiele Metal Gear Solid und Death Stranding auffällig detaillierte 3D-Scans der Füße von Schauspielern machte. Doch auch in der Assassin's Creed-Community scheinen die Fuß-Enthusiasten zahlreich vertreten zu sein, wie ein virales Foto am Launch-Wochenende von Black Flag Resynced eindrucksvoll demonstrierte ...

1:02 Unser Test-Fazit zu Assassin's Creed Black Flag Resynced: Ein großartiges Remake mit einem Enterhaken

Autoplay

Schabernack im Fotomodus

Das Black Flag Remake verfügt über einen öffentlichen Fotomodus. Wie schon im direkten Serienvorgänger Assassin's Creed Shadows könnt ihr die Bilder, die ihr mithilfe des Fotomodus erstellt, danach für die Community zum Ansehen freigeben. Die Fotos werden anderen Spielern dann auf ihrer Ingame-Karte angezeigt. Diese können die Bilder zudem liken.

In Black Flag Resynced machte am Wochenende nach dem Launch nun ein besonderes Foto die Runde. Schaute man sich die kubanische Hauptstadt Havanna auf der Karte genauer an, war dort ein Foto-Pin des Uplay-Users xR0CKETTMANx (PSN-Handle xTONNY-MONTANAx) zu finden.

Öffnete man das Bild, bekam man die schmuddeligen, nackten Füße einer Hafenarbeiterin zu sehen, die an den Docks die Planken schrubbt. Wir haben die Füße für unser Teaserbild natürlich extra aufgespürt und fotografiert, wie es sich für investigative Journalisten gehört.

Tausende Likes für schmutzige Sohlen

Mittlerweile ist das Fuß-Foto zwar nicht mehr auf der Ingame-Map von Black Flag Resynced zu finden, es wurde aber in mehreren Social-Media-Posts eindrücklich festgehalten. Während sonst nur wenige Nutzer überhaupt mit den Community-Fotos interagieren, sammelte das virtuelle Fuß-Bild übers Wochenende mehr als 47.000 Likes - eine ganz schöne Hausnummer.

Die Reaktionen auf das Bild in den sozialen Medien sind jedenfalls Gold wert. Streamer Mattslat10 kommt aus dem Lachen nicht mehr heraus. Ein anderer User schreibt: Dieser Pirat ist hinter einer ganz anderen Art von Schatz her. [...] Ihr solltet doch eigentlich Shantys sammeln und Schatztruhen plündern!

Die Füße haben aber auch Befürworter. Instagram-Nutzer Waters_kun kommentiert etwa: Das ist ab sofort eine bedeutende historische Sehenswürdigkeit im Spiel . Einige User vermuten nun bereits, dass Ubisoft heimlich von Quentin Tarantino geführt werde - das hätten wir allerdings mitbekommen.

Tatsächlich fühlen sich statistisch gesehen etwa 6 bis 10 Prozent der Männer von Füßen besonders angezogen - wohl auch deshalb verkaufen sich getragene Socken im Internet so gut. Auf der anderen Seite ist das Thema Fußfetisch in den letzten Jahren online aber auch zum regelrechten Meme geworden, was vielleicht auch die hohe Zahl der Likes für das virtuelle Fuß-Bild erklärt. Denn wirklich schön und sauber sind die Mauken auf dem Foto ja nicht gerade.

In der obigen Linkbox findet ihr derweil mehr Lesenswertes rund um Assassin's Creed. Füße sind hier zwar garantiert nicht dabei, dafür aber unser sehr lesenswerter und umfangreicher Test zum Remake des beliebten vierten Serienteils. Das hat in den internationalen Kritiken zwar durchweg gut abgeschnitten, wird von Fans allerdings für seine Vielzahl an teuren Cosmetics kritisiert.