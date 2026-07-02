Subnautica 2: Der große Rechtstreit zwischen Studiochefs und Publisher ist vorbei - jetzt fließt viel Geld und ein CEO wirft endgültig hin

Für die Entwickler von Subnautica gibt es jetzt doch noch den versprochenen Bonus von Publisher Krafton.

In den Monaten vor dem Release von Subnautica 2 standen oft nicht Diskussionen um das Spiel selbst im Mittelpunkt, sondern der ausufernde Streit zwischen den Chefentwicklern und ihrem Publisher Krafton. Letztere hatte die Führungskräfte von Unknown Worlds gefeuert, weil sie angeblich ihren Job nicht erledigten. Im Gegenzug wurde dann Krafton vorgeworfen, sich mit dieser Aktion nur vor einer dicken Bonuszahlung von 250 Millionen Dollar zu drücken.

Die Sache ging schließlich vor Gericht und wurde in den letzten Monaten verhandelt. Ein Urteil hatte bereits Krafton dazu verpflichtet, die Kündigung des Studio-Chefs Ted Gill rückgängig zu machen und den Publisher in einem sehr ungünstigen Licht dastehen lassen. Jetzt wird der Streit wohl endgültig beigelegt.

Bonus kommt, Chef geht

Wie Bloomberg berichtet, haben Krafton und die Chefs von Unknown Worlds jetzt eine Einigung erzielt. So werden laut Ted Gill nun sogar signifikant höhere Boni ausgezahlt als ursprünglich vereinbart. Die Zahlungen gehen außerdem an alle Entwickler von Unknown Worlds, nicht nur an die Angestellten, die bei der Übernahme durch Krafton schon Teil des Studios waren.

Gill hat außerdem verkündet, von seiner Rolle als CEO von Unknown Worlds zurückzutreten und das Studio zu verlassen, nachdem er im März per Gerichtsbeschluss seinen Job zurückerhalten hatte. Das Studio soll jetzt einen ganz neuen Chef bekommen, der weder Teil von Unknown Worlds noch von Krafton ist.

19:13 Subnautica 2 ist jetzt schon ein Unterwasser-Traum

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Dass die Subnautica-Entwickler den Bonus jetzt doch noch bekommen, ist dem Gericht, aber wahrscheinlich auch dem enormen Erfolg von Subnautica 2 zu verdanken.

Ursprünglich sah der Deal zwischen Krafton und Unknown Worlds nämlich vor, dass der Bonus nur ausgezahlt wird, wenn Subnautica 2 bis Ende 2025 bestimmte Umsatzzahlen erreicht. Das Gericht verlängerte die Frist dann aber bis zum 15. September 2026. Subnautica 2 wurde dann schon eine Woche nach dem Early-Access-Release im Mai 2026 über 4 Millionen Mal verkauft - ein großer Erfolg: Gut möglich, dass damit auch die Marke für die Bonuszahlungen geknackt wurde und Krafton deshalb endgültig einlenken musste.

Die Geschichte von Subnautica 2 geht natürlich weiter, hoffentlich ganz ohne Beteiligung von Gerichten. Das Spiel steht schließlich erst ganz am Anfang einer längeren Early-Access-Phase und soll noch ganz neue Story-Kapitel, Monster und Gebiete zum Erkunden bekommen. Bisher gab es erst ein größeres Update, was drinsteckt, lest ihr oben im Kasten. Unsere bisherige Meinung zum Survivalspiel verraten wir euch außerdem im Test.