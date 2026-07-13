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Palworld: Wann kommt unser Test? Es ist fast soweit

Palword ist fertig, Zeit für einen Test. Doch beim Review kam es zu Komplikationen. Wir klären über das Timing auf.

Profilbild von Peter Bathge

Peter Bathge
13.07.2026 | 13:52 Uhr

20,29 €

Fertig, es ist fertig: Zweieinhalb Jahre nachdem Palworld das erste Mal im Early Access für einen großen Fake-Pokémon-Hype bei Millionen Spielern sorgte, ist am 10. Juli 2026 endlich die finale Version 1.0 erschienen.

Doch ist Palworld 1.0 besser als der erste Streich? Und wo ist eigentlich der GameStar-Test, Tage nach Release? Wir haben Antworten.

Warum sich der Palworld-Test von GameStar verzögert

Wie schon beim Early-Access-Start im Januar 2024 haben die Palworld-Entwickler keine Vorab-Keys an Journalisten rausgeschickt. Unser Tester André Baumgartner konnte also wie alle anderen Käufer erst zum Release losspielen - und musste sich erst einmal wieder den ganzen Fortschritt erarbeiten, der nach zwei Jahren Early Access und dem Server-Reset plötzlich weg war.

Dementsprechend war es uns nicht möglich, ein Fazit oder gar direkt eine Wertung zu Palworld 1.0 zum Launch abzugeben. Allerdings sind die Steam Reviews außerordentlich vielversprechend: 93 Prozent aller kürzlichen Reviews fallen derzeit positiv aus, was als erste Orientierung bei der Kaufentscheidung schon mal ein hervorragendes Zeichen ist. Auch die Spielerzahlen sind sensationell.

Außerdem hat Kollege Jonas die wichtigsten Fakten zum Spiel und den Neuerungen der fertigen Version im Video zusammengefasst:

Video starten 11:35 Palworld 1.0 ist gewaltig!

Unser Zeitplan für das Palworld Review

Wie also sehen die Timings für den Test bei GameStar aus? Kollege André hat das ganze Wochenende durchgespielt und den Endboss gelegt. Auf dem Weg dorthin hat er zahlreiche Pals gezähmt und seine Basis ausgebaut, alleine und mit anderen Spielern. Sein Fahrplan für die nächsten Tage sieht folgendermaßen aus:

  • Am Dienstag, dem 14. Juli 2026, lest ihr den kompletten Test mit finaler Wertung auf GameStar.de.
  • Voraussichtlich am Mittwoch (15. Juni 2026) folgt das Testvideo.
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3
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Den Launch von Palworld begleiten wir natürlich mit News und Berichten über Entwicklungen aus der Community. Überdies sollten neue Spieler einen Blick auf unser umfangreiches Guide-Archiv zum Spiel werfen, eine Auswahl findet ihr im Kasten oben. Viel Spaß mit euren Pals!

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Palworld

Palworld

Genre: Rollenspiel

Release: 10.07.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One)

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