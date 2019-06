Kurz vor der E3 haben sich Microsoft und Axe zusammengeschlossen, um eine eigene Körperpflege-Linie herauszubringen, so berichtet GameSpot. Präsentiert wird die Serie zurzeit unter dem Namen Lynx Xbox und umfasst Deo, Antitranspirant und ein Wasch-Gel für Gesicht, Körper und Haare.

Die Pflegeserie hat einen pulsierenden, grünen Citrus-Duft. Die Kopfnote besteht aus Kaffirlimette und Winterzitrone, die Herznote aus Minze und Salbei und die Basisnote aus Patchouli und dem hölzernen Duft von Clearwood. Die Leiterin der Geschäftsgruppe von Xbox Australien und Neuseeland beschreibt das Waschen und Deodorieren mit Lynx Xbox in einem Statement als »Power Up« bevor man das Haus am Morgen verlässt.

Seamus Blackley, Schöpfer der Xbox, ist von der Aktion weniger begeistert, und drückt auf Twitter seine Fassungslosigkeit gegenüber der neuen Marketing-Strategie von Microsoft aus:

I seriously and honestly have no comment. I have no idea what a comment would even be on this. I’m frankly thinking of just going and drinking heavily at this point. https://t.co/hWZVyEHXjh