Kommt endlich das neue Splinter Cell, auf das Fans von Sam Fisher schon seit Jahren warten? Zumindest wird die Gerüchteküche um einen neuen Serienteil nach Blacklist aus dem Jahr 2013 nun wieder kräftig angeheizt.

US-Shop liefert Hinweis: Die US-amerikanische Webseite von Gamestop hatte kurzzeitig unter der Kategorie »E3-Collectibles« eine Replik von Sam Fishers ikonischem Nachtsichtgerät für rund 40 Dollar zum Vorbestellen gelistet. Das berichtet der Twitter-Nutzer Wario64, der schon in der Vergangenheit manchen Spiele-Leak zu verantworten hatte. Inzwischen hat der Shop die Seite aber wieder offline genommen.

GameStop had these Splinter Cell Sam Fischer goggles up for preorder as an E3 collectible yesterday but for some reason delisted them today pic.twitter.com/9sFXdIrWBB