Watch Dogs 3 offiziell mit Teaser angekündigt, Leak ist echt

Watch Dogs 3 heißt Watch Dogs Legion. Das bestätigten jüngst nicht nur handfeste Leaks, sondern nun auch Ubisoft selbst. Mit einem kurzen Teaser wird die Fortsetzung zur Open-World-Hacker-Mär offiziell angekündigt. Und damit dürfte auch stimmen, was Amazon UK und Kotakus Jason Schreier zuvor an zusätzlichen Infos geleakt haben.

So soll Watch Dogs Legion in einem vom Brexit geprägten London spielen, und ihr schlüpft nicht länger in die Haut des grummeligen Aiden oder hipsterigen Marcus Holloway. Stattdessen greift Watch Dogs Legion ein Konzept des guten, alten Driver: San Francisco auf. Dort konnte man auf Knopfdruck aus der eigenen Karre rauszoomen und sich jedes beliebige Gefährt in der Open World als neues Vehikel aussuchen und reinspringen. So funktioniert es offenbar auch in Legion, nur dass man statt Autos eben Menschen »einnimmt«.

Der Teaser verrät leider nicht viel. Im Prinzip sieht man nur das Logo, wahrscheinlich von einer Hacker-Initiative. Die Betitelung des Tweets »God Save the NPCs« bestätigt aber zumindest, was wir oben zur einzigartigen Spielmechanik von Watch Dogs 3 skizziert haben. Ebenso kündigt der Tweet neue Infos auf der E3 2019 an. Wann genau die Ubisoft-Konferenz stattfindet, könnt ihr unserem handlichen Streaming-Plan zur E3 entnehmen.

Die E3 2019: Alle Spiele, von denen wir wissen, dass sie angekündigt werden