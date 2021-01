In Call of Duty Black Ops: Cold War und Call of Duty: Warzone läuft weiterhin die erste Season, die am 16. Dezember 2020 startete. Rund einen Monat später erscheint nun am Abend des 14. Januar 2021 das Mid-Season-Update für den Multiplayer des aktuellen CoD-Ablegers sowie den Battle-Royale-Modus.

In unserem Übersichtsartikel lest ihr, wann es genau los geht und auf welche neuen Inhalte sich Shooter-Fans freuen können.

Acitivison hat bestätigt, dass der Patch am Donnerstag, dem 14. Januar 2021 um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit veröffentlicht wird.

Zur Größe des Downloads und benötigtem Speicherplatz gibt es aktuell noch keine genauen Infos.

Call of Duty Black Ops: Cold War - Multiplayer

Neue Map: Sanatorium

Für den Multiplayer-Modus von Black Ops: Cold War erscheint mit dem Mid-Season-Update eine neue Karte für den Modus Fireteam namens Sanatorium. Dort soll es euch, laut der offiziellen Beschreibung, in ein hügeliges Waldgebiet verschlagen, in dem euer Team die Geheimnisse des Projekts Golova aufdecken wird. Zudem sollt ihr hier auf Land-, Wasser- und Luftfahrzeuge zurückgreifen können.

Aktuell geht das Gerücht um, dass Sanatorium eine der verschiedenen Fireteam-Karten sein wird, die in Zukunft verwendet werden, um die nächste Hauptkarte von Warzone zusammenzusetzen.

Neuer Modus: Dropkick

Mit dem Patch wird zudem ein neuer Multiplayer-Modus namens Dropkick veröffentlicht. Hier kämpfen zwei Teams aus jeweils sechs Spielern um eine Aktentasche, die Nuklearcodes enthält. Die Entwickler beschreiben den Modus als eine Art »Heiße-Kartoffel-Spiel« - es könnte also darum gehen, den Koffer zu erobern und seinen Teamkameraden zuzuwerfen. Das Team, welches als erstes 200 Punkte erreicht, gewinnt die Partie und wird mit einem explosiven Ende belohnt.

Call of Duty: Warzone

Waffenbalance-Anpassungen

Battle-Royale-Spieler bekommen mit dem Update keine neuen Inhalte. Lediglich die Waffen-Balance wurde erneut angepasst. Unter anderem wurde das Gewehr DMR zum zweiten Mal generft.

Alle Infos zu den Änderungen lest ihr in folgendem Artikel:

Zombies

Neuer Modus: Cranked

Der neue Zombies-Modus Cranked erinnert nicht nur namentlich an den Film Crank mit Jason Statham, in dem die Hauptfigur Chev Chelios ihr Adrenalinlevel hochhalten muss, da sie sonst stirbt. Jeder Spieler hat hier einen Timer, der mit jedem Kill eines Zombies zurückgesetzt wird. Wer zu viel Zeit ohne einen Takedown verbringt, explodiert.

Gratiswoche für Zombies

Zudem startet mit der Veröffentlichung des Mid-Season-Update eine Gratiswoche für den Zombie-Modus. Vom 14. Januar 2021 um 19 Uhr bis zum 21. Januar 2021 haben PC-Spieler die Möglichkeit, den Koop-Modus kostenlos zu spielen. Hierbei stehen die Modi Die Maschine und Cranked zur Verfügung, der konsolenexklusive Modus Onslaught bleibt PlayStation-Spielern vorbehalten.

Doppelte Waffen-XP

Zu guter Letzt gibt es zur Feier des Mid-Season-Update für alle Spieler doppelte Waffen-XP. Das XP-Event startet am Freitag, dem 15. Januar 2021 um 19 Uhr und läuft bis Dienstag, dem 19. Januar 2021 um 19 Uhr.