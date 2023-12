Rollenspiel-Legende kehrt zurück? Neuer Hinweis auf Open-World-Reboot lässt Fans hoffen

Ubisoft könnte in Zukunft wieder einiges mit Might & Magic vorhaben.

Fast zehn Jahre ist es her, seit der letzte Teil der Hauptreihe von Might & Magic erschienen ist. Im Januar 2014 veröffentlichte Ubisoft Might & Magic X: Legacy und seither ist es still um eine der ältesten PC-Fantasy-Reihen geworden, deren Ursprünge bis ins Jahr 1986 zurückreichen. Nur der Strategieableger Heroes of Might & Magic erhielt 2015 noch einen siebten Teil.

Nun könnte das Comeback anstehen. Nicht zum ersten Mal tauchen Hinweise auf, die darauf schließen lassen, dass Ubisoft die Serie fortführen möchte – und das eventuell im ganz großen Stil.

Verraten Internetdomains den Namen des neuen Spiels?

Was ist passiert? Wie dem X-User Kurakasis aufgefallen ist, hat sich Ubisoft jüngst zwei neue Domains gesichert, die eigentlich für sich selbst sprechen. Sie lauten:

mightandmagicfates.com

might-and-magic-fates.com

Mit dem Namenszusatz Fates ist bislang noch kein Might-&-Magic-Spiel erschienen. Der Schluss liegt also nahe, dass es sich hierbei um den geplanten Internetauftritt für einen komplett neuen Titel handeln muss. Die Aussicht auf eine Fortführung der Reihe würde auch zu früheren Hinweisen passen.

Übrigens: Warum bereits das Jahr 2023 für das Genre der Rollenspiele außerordentlich wichtig war, haben wir bei GameStar Talk mit zwei anerkannten Experten auf diesem Gebiet besprochen:

1:34:54 Starfield, Elden Ring, Baldur's Gate 3: 2023 bestimmt das Schicksal der Rollenspiele

Jobausschreibungen deuten auf Open-World-Spiel hin

Anfang 2022 gab es nämlich schon einmal eine interessante Entwicklung an der Might-&-Magic-Front. Damals suchte Ubisoft auf der hauseigenen Jobseite nach Experten, die sich für das Markenmarketing und die Produktvermarktung eines neuen Might & Magic AAA-Spiels einsetzen.

Eine Anforderung bei der damaligen Stellenausschreibung lautete zudem: signifikante Erfahrung in der Entwicklung von Open-World-Spielen. Als Einsatzort wurde Ubisoft Shanghai angegeben. Das Jobgesuch ist fast zwei Jahre später natürlich nicht mehr offen, die genauen Details könnt ihr aber noch bei Videogameschronicle.com nachlesen.

Tja, nun müssen wir nur noch eins und eins zusammenzählen und kommen zu dem Schluss: Sehr wahrscheinlich erwartet uns in Zukunft ein neues Might & Magic mit einer Open World. Offiziell ist das aber natürlich weiterhin nicht! Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald bei diesem Thema etwas passiert. Bis es so weit ist, könnt ihr ja mal hier schmökern:

Würdet ihr euch über eine Rückkehr im großen Stil von Might & Magic freuen? Welche früheren Teile habt ihr gespielt und welcher davon ist euer Favorit? Gibt es andere alte Rollenspielreihen, die eurer Ansicht nach ein Comeback mehr als verdient hätten? Wir sind gespannt auf eure Gedanken zu dem Thema, also schreibt sie uns gerne in die Kommentare!