»Man muss es einfach lieben!« - Kaum jemand bekommt diesen neuen Zauberschule-Manager auf Steam mit

Nicht nur menschliche Schüler streifen durch eure neue Zaubereischule.

Habt ihr es auch satt, jedes Jahr an eurem Geburtstag vergeblich auf den Brief aus Hogwarts zu warten? So, jetzt reicht es! Wenn uns McGonagall, Snape, Flitwick und Co. nicht haben wollen, müssen wir uns eben eine andere Lehranstalt suchen, um unsere magischen Kräfte zu schulen. Mind over Magic könnte ein geeigneter Kandidat sein.

Das Debütspiel vom Entwicklerteam Sparkypants kommt auf Steam derzeit zwar nur auf etwas mehr als 200 User-Reviews, doch die können sich mehr als sehen lassen: Stolze 96 Prozent der Spieler sind positiv gestimmt, manche gar begeistert.

Wir erklären euch, worum es in diesem potenziellen Geheimtipp genau geht und was die Spieler so sehr daran loben. Aber zunächst schaut ihr euch am besten erst einmal den Trailer an:

Ein magischer Mix aus Fallout Shelter und Harry Potter

Bei Mind over Magic handelt es sich um einen Zauberschule-Manager. Ihr seid also für alle Belange der Schule verantwortlich, sowohl für das Wohlergehen der Schülerinnen und Schüler als auch für den reibungslosen - oder auch mal chaotischen - Ablauf der Unterrichtsstunden.

Optisch erinnert Mind over Magic auf den ersten Blick an Fallout Shelter: Ihr betrachtet eure immer weiter in die Höhe ragende Zauberschule von der Seite und habt somit stets das Geschehen in den einzelnen Räumen im Blick.

Gekämpft wird auch und zwar in den finsteren Tiefen unterhalb eurer Schule. Damit die Expeditionen dorthin nicht fatal enden, gilt es vorher, Tränke zu brauen, Zauber zu lernen und alchemistische Zutaten zu pflanzen.

Im Vergleich zum spielerisch ähnlichen Spellcaster University ist der große Unterschied, dass ihr eure Schule nicht auf Basis von Karten ausbaut, sondern die dafür benötigen Ressourcen und Items zunächst selbst herstellen müsst. Der Management-Part dürfte hier also deutlich stärker zum Tragen kommen.

Die Steam-User sind verzaubert

Wie bereits erwähnt, fallen die Reviews zu Mind over Magic äußerst positiv aus. Besonders gelobt wird neben der bunten, ansprechenden Optik vor allem das tiefgehende Gameplay, das den ein oder anderen Rezensenten für Stunden vor den Bildschirm gefesselt hat. Die Bewertung von GR1Mshadow liest sich schon fast wie eine Liebeserklärung an das Spiel:

Von der Diorama-inspirierten Präsentation des Settings, dem großartigen visuellen Styling, der Lebendigkeit der Bewohner, den einfachen und komplexen Freuden der Mechanik und der sich ständig verbessernden Benutzererfahrung… Ich kann gar nicht genug betonen, wie schön es war, die Entwicklung dieses Titels zu verfolgen, dessen Qualität mich immer wieder vergessen lässt, dass er noch nicht einmal vollständig veröffentlicht ist.

Auch der technische Zutand soll für eine Early-Access-Fassung äußerst erfreulich sein. Ja, richtig gelesen: Ihr könnt Mind over Magic bereits spielen. Falls es euch gerade tierisch danach verlangt, Zauberstab, Eule und Spruchbücher in den Koffer zu schmeißen, gibt es also keinen Grund zu warten.

Wie gefällt euch Mind over Magic? Habt ihr jetzt Lust auf das magische Spiel bekommen oder habt ihr bereits so viele derartige Management-Spiele gespielt, dass euch das Spiel trotz des interessanten Settings nicht bezaubern kann? Habt ihr bislang gute Erfahrungen mit Early-Access-Käufen gemacht? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!