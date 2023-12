Neu bei Steam: Die letzte spannende Woche des Jahres steht bevor

Kurz vor Weihnachten erscheinen bei Steam noch eine Handvoll spannender Spiele.

Die Feiertage stehen vor der Tür und auch bei Steam beginnt so langsam die besinnliche Zeit. Spannende Neuerscheinungen muss man zwar mit der Lupe suchen, aber auch diese Woche haben wir wieder einige interessante Releases für euch entdeckt.

1:21 Dieses physik-basierte Aufbauspiel will euch ein bisschen leiden, aber vor allem lachen sehen

Die Physik spielt in The Enjenir, einer Mischung aus Bausimulation und Plattformer, eine entscheidende Rolle, da das Spiel zu 100 Prozent physikbasiert ist.

Nicht nur jedes Baumaterial wird physikalisch exakt simuliert, sondern auch die Spielfigur. Das Spiel stellt verschiedene Aufgaben, die mit dem rasterlosen Bausystem und unter Berücksichtigung der Physik gelöst werden müssen.

Dazu kommt ein Sandbox-Modus, in dem ihr nach Lust und Laune bauen könnt - etwa riesige Festungen, die ihr anschließend mit ebenfalls selbst gebauten Trebuchets einreißen könnt. Auf Steam gibt's eine Demo, in der ihr das chaotische Bauspiel ausgiebig antesten könnt.

4:16 Vampire Survivors: Wir erledigen 40.000 Gegner - und verlieren am Ende doch!

Kaufwarnung für Only Up 2: Only Up war im Sommer ein Hype-Spiel auf Steam, bei dem es darum ging, so hoch wie möglich zu klettern. Der Entwickler des Spiels nahm das Spiel nach rund vier Monaten aus dem Verkauf, da ihm der Stress zu viel wurde.

Das am Montag erscheinende Only Up 2 stammt nicht vom selben Entwickler, sondern ist ein Asset Flip, der sich bei Namen, Charakterdesign und Spielprinzip des Originals bedient