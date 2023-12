95 Prozent positiv und 10 Euro billiger: Fantasy-Städtebau legt Höhenflug bei Steam hin

Against the Storm hebt sich spielerisch deutlich von seinen Genre-Kollegen ab.

Against the Storm konnte bereits letztes Jahr im Early-Access für Aufsehen sorgen. Inzwischen ist das Fantasy-Aufbauspiel vollständig erschienen und erlebt einen zweiten Frühling. Das liegt nicht zuletzt an einer saftigen Preissenkung. Alle Informationen zum Spiel und dem laufenden Angebot erfahrt ihr in diesem Artikel.

Die Spielerzahlen haben sich vervielfacht

Nachdem Against the Storm am 8. Dezember 2023 den Early-Access verlassen hat, kamen die Spieler in Scharen. Seitdem konnte es jeden Tag mindestens 8.000 gleichzeitige Spieler verzeichnen, zeitweise sogar über 12.000. Doch das liegt nicht nur an dem Release, das Spiel kann insgesamt 95 Prozent positive Bewertungen auf Steam verzeichnen. Auch der Preis spielt eine wichtige Rolle.

Deutlich günstiger als sonst: Noch bis zum 21. Dezember 2023 ist Against the Storm auf Steam von 30 Euro auf 19,50 Euro reduziert. Wem das noch zu teuer ist, kann es auch ohne zusätzliche Kosten über den Xbox Game Pass für PC abrufen. Weiter unten stellen wir euch Against the Storm in Kürze vor. Außerdem könnt ihr hier einen Trailer sehen:

1:48 Against the Storm: Early-Access-Hit zelebriert finalen Releasetermin und Game-Pass-Aufnahme

Was ist Against the Storm?

In der düsteren Welt des Fantasy-Aufbauspiels Against the Storm wurde nahezu die gesamte Zivilisation ausgelöscht. Als Vizekönig einer Gruppe von Überlebenden ist es eure Aufgabe, das Land von der Wildnis zurückzuerobern, indem ihr ein florierendes Netzwerk von Siedlungen aufbaut. Diese werden von unterschiedlichen Rassen wie Harpyien, Bibern, Menschen und mehr bewohnt und haben ihre ganz eigenen Bedürfnisse und Spezialisierungen.

Scheitern gehört dazu: Die Natur wird versuchen, euch in die Knie zu zwingen. Dazu zählen Gefahren wie nicht enden wollende Stürme und apokalyptischer Regen. Sollte euer Volk untergehen, habt ihr zwar verloren, doch das gehört zum Spiel. Denn ihr nehmt eure gesammelten Ressourcen, Upgrades und Erfahrungen aus vergangenen Expeditionen mit in die nächste Runde – ähnlich wie in Roguelites.

Weitere interessante Beiträge zu Spielen und Angeboten aus Steam findet ihr hier:

Was haltet ihr von Against the Storm? Habt ihr das düstere Fantasy-Aufbauspiel mit Roguelite-Elementen schon mal ausprobiert oder vor es nun zu kaufen? Falls ja, was gefällt euch an dem Spiel? Oder spricht euch der Titel vielleicht gar nicht an? Wenn ja, woran liegt es? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!