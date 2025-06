Mindseye 2: Nachfolger zum riesigen Spiele-Desaster angeblich bereits in Entwicklung

So unwahrscheinlich es auch klingt: Angeblich erscheint bereits nächstes Jahr ein Nachfolger zu Mindseye.

Man sollte meinen, dass das Studio Build A Rocket Boy nach dem fulminanten Release-Flop von Mindseye vorerst damit beschäftigt ist, ihr Spiel in einen einigermaßen akzeptablen Zustand zu patchen. Nach den enormen technischen Problemen und sogar der Entfernung aus dem Playstation-Store haben die Entwickler das auch eigentlich angekündigt.

Im Internet macht allerdings gerade das Gerücht die Runde, dass die Macher bereits an zwei weiteren Spielen arbeiten. Zum einen wäre da ein Nachfolger zu Mindseye, der bereits 2026 erscheinen soll. Zum anderen ist die Rede von einem Spiel, das sich an der Spielwelt einer großen TV-Serie bedient.

Woher stammen die Gerüchte?

Der spanisch sprechende YouTuber BaityBait hat nach eigenen Aussagen mit Angestellten von Build A Rocket Boy gesprochen. Der Influencer mit über einer Million Abonnenten hat keine explizite Vergangenheit als Insider. Wie vertrauenswürdig BaityBait also ist, lässt sich schwer sagen. Eine ordentliche Portion Skepsis ist also durchaus angebracht.

Es ist auch durchaus fragwürdig, ob ein Mindseye 2 überhaupt sinnvoll wäre. Immerhin ist das Vertrauen in das Studio und in die Marke aktuell mehr als angeknackst. Ein Release bereits im nächsten Jahr wird weder dem Vorgänger genug Zeit geben, um mit dutzenden Patches noch ein angenehmes Spielerlebnis zu ermöglichen, noch genug Gras wachsen lassen, dass sich Spieler an das Desaster nicht erinnern.

Was das zweite Spiel angeht, halten sich BaityBait und die Entwickler bei Build A Rocket Boy noch sehr bedeckt. Es heißt lediglich, dass die Marke einer sehr bekannten TV-Serie das Fundament bieten soll.

Das schränkt die Spielwelt natürlich kaum ein: The Walking Dead, The Boys, Breaking Bad, Sopranos oder doch Game of Thrones - es könnte alles Mögliche sein. Letztere Serie erhält mit War For Westeros aber bereits nächstes Jahr ein neues Strategiespiel, auf das RTS-Veteran Fabiano besonders gespannt ist. Mehr dazu lest ihr in folgendem Artikel:

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es aber keine offiziellen Ankündigungen - weder von Build A Rocket Boy noch von Rechteinhabern einer großen Serie. Natürlich könnte das Release-Desaster von Mindseye auch dazu führen, dass der Deal doch noch zerbricht. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn es weitere Infos gibt!