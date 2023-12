Minecraft 1.21: So spielt ihr einige der besten Neuerungen schon ein halbes Jahr vor Release

Das neue Gürteltier in Minecraft rollt sich bei Gefahr zusammen.

Die Minecraft-Fans unter euch können sich freuen: Das bevorstehende Update 1.21 soll zwar erst im Sommer 2024 erscheinen, doch ihr könnt bereits jetzt einige coole Neuerungen ausprobieren. Besonders im Fokus steht das witzige Gürteltier, das in der Wüste zu Hause ist, und die von vielen gewünschte Rüstung für eure Wolfsbegleiter.

Neue Highlights aus Minecraft 1.21 schon jetzt spielen - so geht's

Die Entwickler von Mojang geben mit ihren Preview- und Snapshot-Versionen regelmäßig exklusive Einblicke in kommende Features. So könnt ihr ab sofort im Savannen-Biom die drolligen Gürteltiere in Aktion sehen, die sich bei Gefahr zu einer niedlichen, blockartigen Kugel zusammenrollen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ein weiterer Höhepunkt ist die Wolfsrüstung, auf die die Community schon lange gewartet hat. Mit dieser können die Wölfe, die für viele Spieler als treue Begleiter dienen, nun deutlich sicherer an eurer Seite Abenteuer bestreiten.

Die Rüstung wird aus den Schuppen der knuffigen Gürteltiere hergestellt und bietet einen starken Schutz, der mit dem der Pferderüstung aus Diamant vergleichbar ist.

Wie ihr an die neuen Features kommt

Bedrock Edition : Um Zugang zu den neuen Funktionen zu bekommen, müsst ihr zunächst die Preview-Version 1.20.60.23 herunterladen und installieren. Im Welterschaffungsmenü können dann die experimentellen Features aktiviert werden, darunter auch die neuen Gürteltiere und die Wolfsrüstung.

: Um Zugang zu den neuen Funktionen zu bekommen, müsst ihr zunächst die Preview-Version 1.20.60.23 herunterladen und installieren. Im Welterschaffungsmenü können dann die experimentellen Features aktiviert werden, darunter auch die neuen Gürteltiere und die Wolfsrüstung. Java Edition: Hier müsst ihr lediglich den neuesten Snapshot über den Launcher herunterladen, indem ihr im Reiter Installationen die Snapshots aktiviert.

Ihr seid jetzt gefragt: Was haltet Ihr von den neuen Features in Minecrafts Update 1.21? Gefallen euch die drolligen Gürteltiere und die Wolfsrüstung, die sich aus ihren Schuppen herstellen lässt? Welche Neuerungen und welche neuen Tiere würdet Ihr euch noch für das große Update im Sommer 2024 wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!