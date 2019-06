Minecraft als Minispiel - in Minecraft, dem Maxispiel. Das hat ein Modder jetzt kreiert. Auf YouTube stellt der Spieler SethBling sein Minecraft 2D vor, das komplett in einer einzigen Truhe in der Welt von Minecraft läuft. Die Minigame-Variante beinhaltet dabei die wichtigsten Elemente des großen Bruders, die Landschaft wird innerhalb des Inventars der Truhe mit Blöcken dargestellt und scrollt beim Bewegen der Spielfigur mit.



Aber das Beste: Alles was ihr in der Truhe macht (nach rechts und links laufen, Blöcke zerkleinern) geschieht auch in der Minecraft-Welt außerhalb der Truhe! Dazu wird ein Rüstungsständer durch die Welt teleportiert, abhängig von euren Eingaben im Truhen-Minispiel. Genial: Ruft ihr innerhalb der Kiste das Inventar eurer Spielfigur auf, wird eine andere Kiste innerhalb der äußeren Kiste geöffnet. Inception! Wir wären nicht überrascht, wenn in Kürze das Universum implodiert.



Warum ist Minecraft so erfolgreich? - Zehn Jahre Klötzchenbau: Das steckt dahinter

Die Features von Minecraft 2D oder »Playable Minecraft in a Chest« sind derzeit noch ein »sehr beschränkt«, wie SethBling eingesteht. Der Modder könnte sich aber vorstellen, für künftige Versionen zusätzliche Crafting-Rezepte aus dem Original-Minecraft in das Truhen-Interface einzubauen. Theoretisch wäre sogar denkbar, dass Gegner innerhalb der Truhe angezeigt werden - bekämpfe man die Feinde dann innerhalb der Truhe, würden sie auch gleichzeitig in eurer »echten« 3D-Partie abgemurkst.

Der Download von Minecraft 2D in einer Truhe umfasst eine 6,7 Megabyte große Zip-Datei, die ihr in den Saves-Ordner eurer Minecraft-Installation extrahieren müsst. Denn es handelt sich nicht um eine herkömmliche Modifikation, sondern um eine eigenständige Welt, die der YouTuber samt Kiste gebaut hat.