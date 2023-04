Minecraft-Baumeister hat ein neues Projekt, das beeindruckt: Hogwarts aus Hogwarts Legacy

Ein Reddit-Nutzer mit dem buchstäblich poetischen Nicknamen PoeticWhisper arbeitet momentan in Minecraft an einem Nachbau von Hogwarts aus Hogwarts Legacy. Aktuell sitzt er am Außengelände, allerdings will er in Zukunft auch den Innenausbau angehen.

Die Außenwand besteht übrigens aus normalen Steinen, deren Textur der Creator verändert hat. Das Vorhaben ist noch weit von der Fertigstellung entfernt, erntet jedoch bereits jetzt auf Reddit Lob von der Community, so zum Beispiel durch den Nutzer Hiply:

Verdammt, ist das cool! Gibt einen Upvote und einen Meisterwerk -Award.

PoeticWhisper ist übrigens ein alter Bekannter in der Szene. So präsentierte er vor gut sechs Jahren bereits eine Hogwarts-Kreation - damals in Minecraft auf der Xbox One. Das Besondere an Bauwerken auf der Konsole ist, dass wirklich alles von Hand gebaut werden muss. Auf dem PC bieten zahlreiche externe Editoren die Möglichkeit, Welten großflächiger auf einem Klötzchenschlag zu bearbeiten.

Ist die Vorlage nicht egal? Hogwarts ist doch gleich Hogwarts, oder? Nein, nicht ganz. Es gibt Unterschiede zwischen dem Hogwarts aus den Filmen, der Beschreibung der Schule aus den Büchern und nun schließlich der modernen Spielvariante. So orientiert sich dieses komplett erkundbare Hogwarts laut dem YouTuber dagilp_lbh am ehesten an der Version aus dem sechsten Film: Harry Potter und der Halbblutprinz .

Denn auch innerhalb der Kinoreihe wandelt die Schule ihr Aussehen und Aufbau. Vor allem die Brücken geben immer Anlass zur Verwunderung - nunja: Es ist eben eine Zauberschule.

Sobald die Minecraft-Schule auf Grundlage des Zaubereischlosses aus Hogwarts Legacy fertig ist, sollt ihr die Karte auch herunterladen können. Einen Termin hierfür gibt es indes noch nicht.

Wie findet ihr das Vorhaben? Kennt ihr noch weitere tolle digitale Klötzchenbaustellen? Baut ihr vielleicht selbst gerade an einem Herzensprojekt in Minecraft dran? Oder reizen euch Nachbauten aus Film, Fernsehen oder der realen Welt bekannten Lokalitäten gar nicht? Erzählt es uns gerne in den Kommentaren!