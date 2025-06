Minecraft: Eines der größten Mysterien des Sandbox-Spiels wurde bereits vor 14 Jahren gelöst - es hat nur niemand mitbekommen

Was hat es mit dieser merkwürdigen Cobblestone-Struktur auf sich? Diese Frage beschäftigt Minecraft-Spieler seit über 14 Jahren. Dabei war die Lösung des Rätsels zum Greifen nah.

Jede langlebige Spiele-Community hat ihre eigenen Rätsel, Mysterien und Easter Eggs. Diablo-Fans etwa dürfte bei der Erwähnung des berüchtigten Kuh-Level aus Teil 2 ein wohliger Schauer über den Rücken laufen. Seit Jahren versuchen Spieler, einen solchen Level auch in den beiden Nachfolgern zu finden.

Ein ähnlich langlebiges Mysterium bildet für die Minecraft-Community das rätselhafte fremde Haus des Spielers Deadsk1nmask, an dessen Ursprung sich Spieler über 14 Jahre die Zähne ausgebissen haben. Dabei war die Lösung all die Jahre wohl zum Greifen nah.

Um welches Haus geht es?

Der YouTuber Deadsk1nmask lud im November 2010 - also vor fast 15 Jahren - ein Video hoch, in dem er beschreibt, wie er beim Erkunden seiner Welt ein fremdes Haus fand. Das Bizarre: Er spielte damals in einer Singleplayer-Welt und schwört, das Haus zum ersten Mal zu sehen. Doch die Kisten darin sind prall gefüllt, Höhlen und Keller mit Fackeln erleuchtet.

Das Original-Video haben wir euch nachstehend eingebunden.

Über die Jahre sammelte das Video mehr als sieben Millionen Aufrufe auf YouTube. Doch trotz wilder Spekulationen konnte sich niemand den Ursprung des Hauses und seiner Umgebung so richtig erklären. Die drei vorherrschenden Theorien zum Clip lauteten wie folgt:

Ein Fake: Deadsk1nmask hat das fremde Haus selbst gebaut, das Video ist gefälscht.

Deadsk1nmask hat das fremde Haus selbst gebaut, das Video ist gefälscht. Speicher-Glitch beim Zusammenführen von Single- und Singleplayer-Welten.

beim Zusammenführen von Single- und Singleplayer-Welten. Speicher-Glitch beim Zusammenführen von Single- und Multiplayer-Welten.

Mit Speicher-Glitch ist hier ein Fehler aus früheren Minecraft-Versionen (vor allem Alpha und Beta) gemeint, bei denen Chunks aus einer eigentlich gelöschten Minecraft-Welt in eine neue Welt überschrieben werden, die anschließend denselben Speicher-Slot benutzt.

Das Resultat solcher Chunk-Errors - steile Klippen und Schattenfehler - hat auch GameStar-Autor Jesko in einer seiner alten Minecraft-Welten beobachtet. Seine Kolumne samt anschaulicher Screenshots findet ihr hier:

Lösung in alten Forenthreads

YouTuber trone(y)sauce hat das Rätsel nun scheinbar endgültig gelöst. Stundenlang wälzte er alte Foreneinträge und schaute sich die Welt und das Video von Deadsk1nmask genauer an. Dabei kam er zu dem Schluss, dass es sich dabei wohl nicht um einen Fake, sondern tatsächlich um einen der oben beschriebenen Chunk-Fehler handelt.

Den letzten Hinweis lieferte aber ein User namens Zappa2510 . Der schrieb nämlich bereits 2010 in dem ursprünglichen Forenthread zum mysteriösen Haus, dass es sich dabei wohl um ein Problem mit einer frühen Raubkopie des Klötzchenspiels handelt.

Auch er selbst habe das entsprechende Haus damals in einem seiner Spielstände gefunden. Der Post wurde damals allerdings kaum beachtet und kam nur dank trone(y)sauce's Recherche wieder ans Tageslicht.

Zum Kontext: In den Anfangsjahren von Minecraft wurde das Spiel per Mundpropaganda bekannt und Raubkopien praktisch auf USB-Sticks oder über Filesharing-Portale weitergetauscht. Häufig wurden dabei die gesamten Spieldateien samt Speicherständen kopiert. Wenn nun Zappa2510 und Deadsk1nmask eine Raubkopie aus derselben Quelle verwendet haben, kann ein Chunk-Fehler beiden Spielern das mysteriöse Haus in ihre jeweiligen neuen Welten kopiert haben.

Zum Beweis für seine Behauptung lieferte Zappa2510 trone(y)sauce mehrere Screenshots seiner alten Welt sowie den originalen Spielstand. Und tatsächlich: In Zappas Welt findet sich das exakt gleiche Haus wie in dem ursprünglichen Video von Deadsk1nmask - samt Kisten und Cobblestone-Generator. Die ganze Detektivgeschichte könnt ihr euch im Video oben ansehen.

Im Gespräch mit trone(y)sauce vermutet Zappa2510, die entsprechende Raubkopie müsse während der Alpha-Phase von Minecraft im Umlauf gewesen sein. Denn in der Beta habe er sich das Spiel dann gekauft. Wer das Haus ursprünglich gebaut hat, weiß allerdings auch er nicht. Es liegt allerdings nahe, dass es der damalige Verbreiter der Raubkopie gewesen sein muss.

