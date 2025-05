Minecraft hat jetzt wetterabhängigen Nebel und die Fans finden es super

Mit dem neuen Nebel möchte man sich direkt an einen warmen Kamin kuscheln.

Nur weil die Welt aus Klötzchen besteht, heißt das nicht, dass Minecraft eine schlechte Grafik haben muss. Das haben schon etliche Mods bewiesen, die Licht- und Partikel-Effekte auf ein neues Level hieven.

Aber auch von offizieller Seite kommen hin und wieder Updates, die dem erfolgreichsten Spiel aller Zeiten einen neuen Look verpassen. Die Neueste Verbesserung: Umgebungsabhängiger Nebel.

Was ändert sich genau?

Einen gewissen Dunstschleier gibt’s zwar schon eine ganze Weile in Minecraft, das Update 25w19a (nein, hier ist niemand auf der Tastatur eingeschlafen) bringt einen Nebel mit sich, der ein wenig anders funktioniert.

Wie dicht und weit der Nebel sich zeigt, hängt von der Umgebung ab. Also bei Regen, Schnee oder auch in einem Lavagebiet werdet ihr den Unterschied bemerken. Einen Direktvergleich bietet der Reddit-User SigmaHold:

In den Kommentaren zeigt sich eine durchaus positive Einstellung zum neuen Grafik-Feature. So schreibt aforlornpenguin, dass der Schnee so angenehm gemütlich aussieht. WillyDafish stimmt dem sehr enthusiastisch zu: Ja, oder?! Ich liebe es verdammt nochmal!

Auch SeanWasTaken zeigt sich begeistert: Super Änderung, das sieht viel atmosphärischer aus.

Es gibt aber auch kritische Stimmen, die den Vorteil nicht so klar durch den Nebel sehen. ConscientiousPath ist der Überzeugung, dass es lediglich auf Screenshots gut aussieht, aber es wird nervig sein, wenn man im richtigen Gameplay nicht richtig sehen kann.

Dagegen glaubt bubblegum-rose, dass sich die Spieler schnell daran gewöhnen werden: Wie viele der letzten Änderungen werden wir es am Anfang hassen, aber ein paar Wochen später fragen wir uns, wie wir jemals ohne leben konnten.

Neben dem Umgebungsnebel gibt es aber weiterhin den Renderdistanz-Nebel, der also unabhängig von der Umgebung die Sicht versperrt.

Ansonsten ist das Update 25w19a recht kurz ausgefallen. Neben dem Nebel wurde noch eine Zieltoleranz für Geschosse hinzugefügt, die sich mit der Zeit ändert. Weit entfernte Ziele solltet ihr also von nun an mit dem Bogen leichter treffen.