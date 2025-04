Minecraft-Spieler hat seit über 10 Jahren nicht mehr gespielt, entdeckt gruselige Gegner und die Community muss helfen

Ein Reddit-Nutzer wird in seiner Minecraft-Basis beschattet und fürchtet sich, denn er weiß nicht von wem oder was.

Das Aufbau-Abenteuer Minecraft besitzt als meistverkauftes Spiel aller Zeiten Legendenstatus und hat sich seit dem Release stets weiterentwickelt. So sind die Grundzüge zwar geblieben, jedoch könnten Spieler der ersten Tage etwas überfordert sein, wenn sie nach vielen Jahren Abstinenz zurückkehren.

So ist es auch dem Reddit-Nutzer und frühen Minecraft-Enthusiasten MelonTheSprigatito ergangen, der nach einer langen Pause auf einen der zahlreichen neuen Gegner gestoßen ist und sich nun fragt, was zum Teufel er da gerade vor sich hat.

Die Community steht zur Seite

In seinem Beitrag schreibt MelonTheSprigatito: Ich habe Minecraft seit über einem Jahrzehnt nicht gespielt und hänge daher etwas zurück, aber was zum Teufel sind das für Dinger? Ich habe Angst.

Einige Reddit-Nutzer sind zunächst verwirrt und wissen gar nicht, was gemeint ist. So schreibt etwa angrygreg: Ich dachte, er hat Angst vor den Blumen.

TheOneInATrenchcoat_ vermutete anfangs, dass MelonTheSprigatito auf das Bett anspielt, das hinter der Wand hervorragt. Erst ein genauerer Blick in den Hintergrund verschafft Klarheit. Dort sind nämlich eine Handvoll dunkler Gestalten zu erkennen.

Die kurze Antwort: Dabei handelt es sich um Pillagers oder zu Deutsch Plünderer. Am kürzesten auf den Punkt bringt es wohl die Erklärung von Ok_Skin_2895: Böse Dorfbewohner.

Die wohl ausführlichste Antwort liefert Memegasm_:

Es sind Plünderer. (...) Sie starren dich an, um zu schauen, ob du dich ihnen annäherst. Wenn du es tust, werden sie dich angreifen. Sie tragen Armbrüste und der mit dem Banner gibt dir böses Omen (...). Böse Omen lösen einen Überfall auf dich aus, wenn du ein Dorf betrittst, während du von dem Status befallen bist. Überfälle beinhalten Plünderer sowie andere ähnliche Gegner wie etwa Diener (schwingen Eisenäxte), Magier (magische Zauberwirker, die Minions spawnen), Hexen und Verwüster (große, hässliche Freaks, die sie reiten können). Die Typen [Plünderer] haben außerdem Außenposten in der Welt, die Plünderer und gelegentlich Gegner wie Allays oder Eisengolems beinhalten. (...)

Nicht alle Antworten sind ernst: Manche Nutzer machen sich auch einen Spaß aus ihren Antworten. So schreibt etwa Iron-Phoenix2307, dass es sich bei den Personen um Steuereintreiber handelt, die lediglich sichergehen wollen, dass alles korrekt gezahlt wurde.

Blayden_Ridge greift bereits etwas vor und verrät MelonTheSprigatito, dass er noch einen »großen Sturm« vor sich habe und in den letzten Jahren noch wesentlich gruseligere Dinge hinzugefügt wurden.

Eine nicht gruselige und ganz im Gegenteil eher niedlichere Neuerung ist der kommende Neuzugang der Happy Ghasts, die im Laufe des Jahres hinzugefügt werden sollen. Auch wenn also noch etwas Wartezeit angesagt ist, verfällt die Community bereits jetzt in Jubel. Weitere Informationen dazu findet ihr in der Box oben.