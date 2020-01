Dass kreative Minecraft-Modder gerne mal bekannte Welten der Popkultur nachbauen, ist ja schon lange bekannt. So können Spieler unter anderem bereits Night City aus Cyberpunk 2077 oder die Herr-der-Ringe-Welt Mittelerde im Klötzchen-Look bereisen. Mit der Karte »Minecraft School of Witchcraft and Wizardry« dürfte nun der Traum vieler Harry-Potter-Fans in Erfüllung gehen.

Denn diese lässt euch neben Hogwarts noch viele weitere wichtige Orte Bereisen - und verpackt das ganze in einem richtigen RPG mit Quests, Handel und Koop-Unterstützung.

Harry-Potter-RPG mit Zauberei & Quidditch

Bereits 2016 veröffentlichte die Modder-Gruppe The Floo Network eine erste Version ihrer Map, die bereits viele Schauplätze des Harry-Potter-Universums zu bieten hatte. Die neue Karte verbindet diese nun allesamt zu einer riesigen Spielwelt, in der ihr Hogwarts, die Winkelgasse, Hagrids Hütte, Gleis 9 3/4, die Kammer des Schreckens und noch viel mehr erforschen könnt.

Doch statt in dieser einfach nur herumzulaufen, macht die Mod aus Minecraft ein nahezu vollwertiges Harry-Potter-Rollenspiel. Neben dem bekämpfen von Feinden mit Zaubersprüchen und dem Sammeln von Loot, sollen die Spieler auch Teile Londons bereisen und in den Geschäften der Winkelgasse einkaufen gehen können. Sogar das Quidditch-Feld von Hogwarts kann man betreten und dort, dank Koop-Funktion, die ein oder andere Partie mit seinen Freunden absolvieren.

Release im Januar

Weiterhin sollen fast alle Locations der Mod interaktive Elemente beinhalten und Quests bieten: Die Große Treppe ist, wie in der Vorlage, ständig in Bewegung und in vielen der betretbaren Räume gilt es, diverse Rätsel zu lösen.

Wer das Mod-Projekt nun selbst erleben möchte, muss sich allerdings noch etwas gedulden: Die ambitionierte Karte soll - wenn alles nach Plan läuft - Ende Januar der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Bis dahin können alle Interessierten die weitere Entwicklung auf dem offiziellen Discord-Server und auf Patreon mitverfolgen.

Alle, die jetzt sofort schon Lust auf Harry-Potter-Feeling in Minecraft haben, sollten einen Blick in unsere Liste der 17 besten und kuriostesten Minecraft-Mods 2019 werfen - diese enthält auch eine Erweiterung, die euch bekannte Zauber wie Expelliarmus anwenden und gegen Dementoren und Todesser kämpfen lässt.