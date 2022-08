Habt ihr in Minecraft schon mal eine automatische Tür mit Redstone gebaut oder sogar eine Farm, die selbstständig reife Früchte erntet? Dann wisst ihr wahrscheinlich auch, dass ihr damit die Möglichkeiten der Redstone-Konstruktionen nur angekratzt habt.

Diverse YouTuber beeindrucken immer wieder mit gewaltigen und unglaublich komplizierten Maschinen. Ein ganz neues Video zeigt jetzt, wie zwei dieser Minecraft-Experten ein funktionsfähiges Zeichenprogramm innerhalb von Minecraft bauen.

Wenn ihr nach langer Zeit auch selbst mal wieder eurer Fantasie in der Klötzchen-Sandbox freien Lauf lassen wollt, dann helfen euch vielleicht unsere Tipps beim Wiedereinstieg:

So funktioniert MS Paint in Minecraft

In ihrem etwa 10-minütigen Video erklären die beiden virtuellen Bauherren, Mattbatwings und Sloimay, wie sie ihr Projekt in nur einem Tag beenden konnten, und was hinter dem Interface alles steckt:

In dem fertigen Programm kann man zwischen drei verschiedenen Werkzeugen auswählen. So ist es möglich, (relativ eckige) Kreise zu zeichnen, Grafiken wie Smileys einzufügen und mithilfe eines Touch-Pads durch Umherlaufen freie Linien zu erstellen. Darüberhinaus ist es auch möglich die Stärke der Kreise und Linien, sowie die Position ersterer zu bestimmen. Wenn ihr das Ganze selbst ausprobieren wollt, könnt ihr euch sogar eine Welt herunterladen, in der die Konstruktion steht.

Farbige Bilder zu erstellen, erlaubt das Minecraft-Paint dann aber leider nicht. Dafür braucht es immer noch echte Künstler, wie einen Spieler, der ein ganzes Van-Gogh-Gemälde dreidimensional in Minecraft nachbaute:

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass jemand versucht, Paint in Minecraft nachzubauen. Schon der beliebte Minecraft-Kanal Mumbo Jumbo zeigte ein ähnliches Projekt. Dieses verfügte allerdings nicht über die selben Funktionen.

Was haltet ihr von der riesigen Redstone-Konstruktion? Beeindrucken euch die komplizierten Mechanismen, oder schaut ihr euch lieber aufwändig gebaute Städte und Schlösser in Minecraft an? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!