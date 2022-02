Das heiß ersehnte Update 1.19 aka The Wild steht 2022 vor der Tür und wird Minecraft ein weiteres Mal drastisch verändern. Es soll Biomen wie dem Birkenwald oder den Sümpfen eine völlig neue Identität verpassen, aber auch ein neues Biom namens The Deep Dark mitbringen - und selbstredend eine Menge neuer Gegner, Tiere und Materialien. Die gute Nachricht: Ihr könnt einiges davon jetzt schon spielen!

So spielt ihr jetzt schon The Wild

Achtung, bei der jetzt schon offiziell verfügbaren Version handelt es sich noch um eine experimentelle Beta. Es stecken also noch nicht alle Inhalte darin - dafür vielleicht der ein oder andere Bug. Aber unerschrockene Abenteuer können mit folgender Anleitung die neue Welt erkunden:

Der Snapshot funktioniert nur in der Java-Version von Minecraft

Ladet die Beta-Daten als Zip herunter

Entpackt den Ordner in eurem lokalen Minecraft-Ordner im Pfad \AppData\Roaming\.minecraft\versions

Startet euren Minecraft-Launcher

Geht in den Reiter »Installationen« und erstellt eine neue Installation

Wählt im Menü »ending 1.19_deep_dark_experimental_snapshot-1« und spielt drauf los!

Die Beta ist eine eigenständige Minecraft-Version. Ihr könnt keine eurer Welten laden und euer Fortschritt wird nach der Beta nicht übernommen. Eure Standard-Version von Minecraft bleibt aber unbeeinflusst.

Bedenkt außerdem, dass bald alte Java-Accounts gesperrt werden, in die ihr euch noch via Mojang-Account einloggt. Alle Infos dazu haben wir hier für euch:

Das steckt in der Beta

Im Snapshot stecken bereits zahlreiche Inhalte aus dem großen The-Wild-Update. Unter anderem der neue Gegner The Warden, der keine Augen hat, aber euch durch Vibrationen wahrnimmt. Auch das neue Biom The Deep Dark könnt ihr bereits erforschen, inklusive zahlreicher neuer Blöcke und Materialien. Darin findet ihr außerdem The Ancient City, verlassene Hallen einer alten Zivilisation. Alle Inhalte des kommenden Updates könnt ihr in unserer umfangreichen Übersicht nachlesen.

Derzeit erfreuen sich Spieler bereits den Neuerungen des großen Cave & Cliffs Updates, das wir in unserem Video mal ganz genau unter die Lupe genommen haben:

Kollege Peter hat zu Minecraft übrigens eine gelinde gesagt kritische Meinung. Obwohl er es respektiert, wünscht er, es hätte das Spiel nie gegeben:

Werdet ihr den neuen Snapshot ausprobieren? Worauf freut ihr euch am meisten im neuen Minecraft-Update? Welche Inhalte wünscht ihr euch noch? Erzählt es uns in den Kommentaren!