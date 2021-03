Drei Jahre lang arbeitet Reddit-User the_balazs schon an einem Minecraft-Projekt, bei dem Fans des Klötzchen-Baukastens die Kinnlade runterfallen dürfte: Der Spieler schuf eine moderne US-Großstadt-Metropole mit unfassbarem Detailgrad - und ihr könnt sie sogar selbst herunterladen und in Minecraft erkunden.

Drei Jahre Arbeit, die sich sehen lassen können

Minecraft-Fan the_balazs teilte auf Reddit die Screenshots seines beeindruckenden Werks. Und weil die Verwechslungsgefahr nicht von der Hand zu weisen ist, betitelte er die Bilder passenderweise »Hierbei handelt es sich NICHT um Cities: Skylines«.

Kein Wunder, erinnert die Dichte der Wolkenkratzer und Häuserblocks, die vor kleinen Details nur so strotzen, doch eindeutig an das Städtebauspiel. Besonders spannend ist natürlich, dass die Metropole nicht nur aus leeren beziehungsweise statischen Häuserblocks besteht, sondern sich viele Gebäude tatsächlich betreten lassen und über eine Inneneinrichtung verfügen.

Fertig ist die US-Metropole in Minecraft noch lange nicht, was bei der schieren Größe des Projekts kaum verwundert: Ganze drei Jahre hat the_balazs bereits an der Stadt gearbeitet, wie viele noch folgen, bleibt derzeit offen.

Sein Projekt bezeichnet the_balazs als »City of Tranton« - nicht zu verwechseln mit Trenton in New Jersey. Dabei handelt es sich um keine reale Großstadt, sondern um ein fiktives Werk, welches sich größtenteils an der Struktur und den Bauten von New York und Chicago orientiert.

Wollt ihr die Stadt in ihrer aktuellen Version selbst erkunden, steht euch dabei übrigens nichts im Weg: Auf der Website PlanetMinecraft stellte the_balazs sein Projekt zum kostenlosen Download zur Verfügung. Wollt ihr also einen Blick in die »City of Tranton« werfen, müsst ihr einfach nur der Verlinkung folgen.

Mehr zum Thema Minecraft Mittelerde: Was das Projekt nach 10 Jahren bietet

Beeindruckende Bauten gibt es in Minecraft natürlich nicht zu knapp. So zum Beispiel das nicht minder spektakuläre Mittelerde-Projekt, an dem Fans bereits seit über zehn Jahren arbeiten. Erst kürzlich hat Minecraft übrigens erst ein neues Update erhalten, das unter anderem die Spielwelt höher macht. Alles weitere lest ihr in unserer entsprechenden Meldung.