Minecraft: Mod lässt euch PCs basteln & echte Spiele darauf zocken

Mit Redstone oder Kommando-Blöcken gebaute PCs gibt es in Minecraft schon länger. Deren Funktionen sind meist jedoch noch etwas eingeschränkt. Die neue Mod »VM Computers« schafft jetzt Abhilfe und lässt euch nicht nur ganz simpel PCs zusammenbauen, sondern gar in vollem Umfang nutzen!

So installiert ihr die Mod

Ihr benötigt Minecraft 1.15.2

Installiert Fabric für Minecraft und die Fabric API Mod

Ladet »VM Computers« herunter und entpackt es in euren Mod-Ordner

Installiert VirtualBox 6.1

Kopiert ISOs, die ihr nutzen wollt, in den Minecraft-Unterordner /vm_computers/isos

Startet euren PC neu, bevor ihr Minecraft spielt

Wie funktionert der PC-Bau?

Kauf der Einzelteile: In Minecraft könnt ihr jetzt ein Tablet bauen, über das ihr PC-Teile bestellt. Die werden direkt per Satellit geliefert. Vom Case, über Motherboard bis hin zu CPU, Festplatte, RAM und Grafikkarte müsst ihr an alles denken.

Selbstbau-PC: Der eigentliche Bau beginnt, indem ihr das Case setzt. Das könnt ihr dann mit einem Rechtsklick benutzen und anfangen, euren PC zusammenzuschrauben. Darauf müsst ihr nur noch den Menü-Anweisungen folgen. Ausgegraute Buttons bedeuten, dass euch ein Teil fehlt.

Achtung: Da der PC in Minecraft über eine VM funktioniert, nutzt er die Hardware eures echten Rechners. Die Festplatte eures Minecraft-PCs verbraucht also den verfügbaren Speicherplatz eurer normalen Festplatte. Gleiches gilt für CPU und RAM.

Was kann der PC?

Die Funktionen des PCs sind nicht eingeschränkt. Alles, was ihr in einer normalen VM machen könnt, ist auch mit dem Minecraft-PC möglich. Beispiele seht ihr in dem Video zu Beginn dieser News. In diesem zeigt der Modder DeltaTwoForce, wie er Windows 98 installiert, Paint startet und schließlich gar eine Runde Doom spielt.

