Mirage: Arcane Warfare - Wird wegen DSGVO von Steam entfernt

Die Torn Banner Studios haben ihr Fantasy-First-Person-Hack&Slay Mirage: Arcane Warfare von Steam genommen. Das Spiel orientierte sich stark am geistigen Vorgänger Chivalry: Medieval Warfare, überzeugte die Spieler aber nicht und erhielt äußert durchwachsene Userkritiken auf Steam.

Der Schlussstrich kommt nicht überraschend. Die Server waren eher mäßig besucht und der Erfolg des Titels überschaubar. Wie Torn Banner im Forum auf der offiziellen Webseite bekanntgibt, bedeutete die neue EU Datenschutzgrundverordnung offenbar den Todesstoß für Mirage: Arcane Warfare.

Dort schreiben sie:

"Wir haben aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung [das Spiel entfernt]. Sie tritt am 25. Mai 2018 in Kraft. Uns sind leider die Optionen ausgegangen, Mirage am Leben zu erhalten. Die offiziellen Server werden noch bis zum 31. Mai laufen. Spieler werden weiterhin in der Lage sein, ihre eigenen öffentlichen, oder private Server zu betreiben."