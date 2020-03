MisBits: Alle Infos zum Steam-Launch des abgedrehten Partyspiels

»Köpfchen wechsle dich« heißt es ab jetzt in MisBits auf Steam. Denn in der Multiplayer-Sandbox dreht sich alles darum, den richtigen Spielzeugkörper für seinen Kopf zu finden.

Mit dem rollen wir durch die bunten Level und stecken ihn auf eine Figur, um unterschiedliche Fähigkeiten zu erhalten. Wir können also als Barby-Puppe, Actionfigur, Mech, Panzer oder Teddybär unterwegs sein - die Auswahl in MisBits ist riesig.

Mit einem der vielen Köper ausgestattet, erkunden wir mit bis zu 15 anderen Spielern die Sandbox-Level, treten in Minigames gegen andere Spieler an, spielen Fußball, fahren Wettrennen oder hauen uns gegenseitig im Deathmatch auf die Mütze.

Als Waffe kommt dabei alles in Frage, was auf den Maps so herumliegt. Der Trailer zeigt zum Beispiel ein Duell mit Zahnbürsten und Essiggurken. In unserer Spielvorstellung erklären wir, wie MisBits mit seinen vielfältigen Spielvarianten sogar Rocket League den Kampf ansagt!

Was enthält die Early-Access-Version?

Die Early-Access-Version von MisBits kostet 12,49 Euro und umfasst fünf Spielmodi:

Playhouse: Ein freier Sandbox-Modus, in dem wir verschiedene Kopf-Körper-Kombinationen testen, Geheimnisse entdecken und Minispiele absolvieren können.

Ein freier Sandbox-Modus, in dem wir verschiedene Kopf-Körper-Kombinationen testen, Geheimnisse entdecken und Minispiele absolvieren können. Deathmatch & Team-Deathmatch: Im klassischen Jeder-gegen-jeden-Modus ist es unser Ziel, die Spielzeugköpfe von den Körpern unserer Mitspieler runterzuhauen.

Im klassischen Jeder-gegen-jeden-Modus ist es unser Ziel, die Spielzeugköpfe von den Körpern unserer Mitspieler runterzuhauen. Kick Brawl: Die rabiate Art von Fußball: Wir müssen den Ball ins gegnerische Tor befördern - Waffen sind erlaubt!

Die rabiate Art von Fußball: Wir müssen den Ball ins gegnerische Tor befördern - Waffen sind erlaubt! Arcade: Eine Sammlung von Maps und Party-Spielen, in denen wir zu Wettrennen, King of the Hill und anderen Variationen antreten.

MisBits wird nach dem Start weiterentwickelt und soll zum Beispiel um einen sogenannten ToyBox-Modus erweitert werden. In diesem Editor können wir aus sämtlichen Assets neue Maps und Spielmodi nach eigenen Regeln basteln (und teilen) können.