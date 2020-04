Irres Party-Sandboxspiel Misbits wird nach nur einem Monat Free2Play

Aus einem Free2Play-Weekend wird Free2Play: Nachdem das erst letzten Monat veröffentlichte Partyspiel Misbits bereits Ende März ein Wochenende lang kostenlos spielbar war, entfernt es am 4. April 2020 sein Preisschild für die verbleibende Dauer der Early-Access-Phase komplett.

Coronavirus als Grund: In der Ankündigung auf Steam gibt das Entwicklerteam an, dass man sich aufgrund der aktuellen Ausbreitung des Coronavirus für diesen Schritt entschied. So eigne sich der Titel als eine gesellschaftliche Plattform in Zeiten von sozialer Distanzierung.

Refund und Boni für Besitzer

Zum Ausgleich bekommen alle existierenden Besitzer zudem drei kosmetische Items, die einen Wert von etwa 30 US-Dollar haben sollen:

»Diablo«-Kopf

»Shadow«-Kopf

»Tiki«-Skin

Einen »Buddy Pass« mit dem ihr einen Freund bereits vor dem 4. April kostenlos einladen könnt.

Alternativ könnt ihr im Zuge der Free2Play-Umstellung noch bis zum 6. April eine Rückerstattung beantragen, und euer Geld zurückerhalten. Dann erhaltet ihr jedoch das genannte Item-Paket natürlich nicht.

Wie geht es mit Misbits weiter?

Ab dem Start der Free2Play-Phase am 4. April 2020 will der Entwickler eine Reihe von »lohnenswerten« Ingame-Aktivitäten bekanntgeben. Genaue Details nennt er zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Jedoch ist es wahrscheinlich, dass es sich dabei um neue Skins und Köpfe für eure Spielfiguren handelt.

In Misbits spielt ihr stets als Kopf einer Spielzeugfigur. Fähigkeiten bekommt ihr in den Matches, indem ihr verschiedene Körper übernehmt. Von den Spielern wurde es durchaus positiv aufgenommen. Ein paar Nutzer beklagten sich aber auch über leere Server. Die Free2Play-Version könnte dieses Problem aus der Welt schaffen.