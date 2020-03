Am 6. März 2020 startete der Shooter MisBits in die Early-Access-Phase. Mittlerweile melden sich die ersten Spieler zu Wort und geben ihre Meinung ab. Die sind von dem leicht abgedrehten Multiplayer-Spiel durchaus angetan, haben allerdings ein großes Problem mit dem Titel.

Darum geht es in MisBits

Ihr rollt als Kopf einer Spielzeugfigur durch die Level und erhaltet Fähigkeiten, indem ihr verschiedene Körper übernehmt. Mit dieser Figur könnt ihr dann eine Reihe von Minispielen wie Fußball, Wettrennen oder Deathmatch bestreiten.

Zugriff auf Waffen habt ihr ebenso. Bei denen handelt es sich aber nicht um bekannte Schießprügel, sondern alle möglichen Alltagsgegenstände: Zahnbürsten oder Essiggurken? Beides eignet sich ideal, um euch gegen eure Kontrahenten zur Wehr zu setzen.

Tolles Spiel, aber keine Matches

Die bisherigen Nutzer erfreuen sich gerade an den schnellen Matches. Häufig wird zudem positiv hervorgehoben, wie abgedreht der Titel ist und sich dadurch auch aufgrund des Preises gut als Partyspiel eigne.

Einer der häufigsten anzutreffenden Kritikpunkte in den positiven und negativen Reviews ist vor allem die geringe Spielerzahl. Dadurch kann es sehr lange dauern, bis ihr in ein Match kommt und selbst dann werdet ihr eher selten eine volle Lobby vorfinden. Hier täte der Entwickler also gut daran, Bots einzubauen.

Die Early-Access-Version von MisBits gibt es für etwa 13 Euro bei Steam. In der könnt ihr zwischen fünf Spielmodi wählen. Für die Zukunft ist zudem ein Editor geplant, in den ihr neben komplett neuen Modi zudem eure eigenen Maps erschaffen dürft.