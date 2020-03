Kingdom Come: Deliverance ist der spielgewordene Traum jedes Mittelalter-Fans. Falls ihr aber nicht nur umherziehen und euch an den detaillierte Umgebungen ergötzen wollt, könnt ihr jetzt auch einfach selbst Hand an die Welt anlegen: Eine neue Mod erlaubt es euch, eigene Dörfer oder kleine Burgen zu errichten.

Um welche Mod geht es genau?

Die Mod trägt den simplen Namen »Architect« und ihr könnt sie wie die meisten anderen Modifikationen auf Nexusmods.com finden. Effektiv fügt die Mod dem Spiel einen Modus für den Basisbau hinzu.

Es bestehen also Ähnlichkeiten zu anderen Rollenspielen wie etwa Fallout 4. Auf Nexusmods findet ihr zudem eine Reihe an Screenshots, die euch ein Gefühl für die Möglichkeiten der Mod geben:

Kingdom Come: Deliverance - Screenshots aus der Architect-Mod ansehen

Was kann alles gebaut werden?

Laut der Mod-Beschreibung bekommt ihr die Möglichkeiten jede Menge unterschiedlicher Konstruktionen einfach in der Welt spawnen zu lassen. Dazu gehören aber nicht nur Gebäude, sondern auch verschiedene Gegenstände für das richtige Ambiente. Im Detail sind das Sachen wie:

Einfache Requisiten

Pflanzen

Tiere

Scheunen

Häuser

Wälle

Türme

Damit dürfte es also sowohl möglich sein, ein ganzes Dorf oder eine wehrhafte Burg aus dem Boden zu stampfen. So imposante Forts wie etwa das historisch belegte Talmberger Schloss sind aber auch mit der Modifikation schwer zu reproduzieren. Außerdem könnt ihr auch keine existenten Strukturen verschwinden lassen.

Die Mod soll in den nächsten Monaten weiter verbessert werden. Es gibt auch bereits eine Liste mit Inhalten, die später geplant sind und das Ganze noch aufwerten:

Benutzerdefinierte Konstruktionen oder existierende Konstruktionen mit eigenen Anwendungsmöglichkeiten

Noch mehr benutzerdefinierte Gegenstände

Ressourcen- und Kosten-Management

NPCs spawnen lassen

Items spawnen lassen

Worauf muss ich achten?

Bevor ihr die Mod runterladet und installiert, lest euch auf jeden Fall die Mod-Beschreibung durch. Wie bei vielen anderen Modifikationen auch, kann es zu Problemen mit anderen Fankreationen kommen. Dort erfahrt ihr beispielsweise auch, dass ihr Kingdom Come unbedingt vorher im Devmode starten solltet.