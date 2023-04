Modern Warfare 2 gratis: Der neueste CoD-Ableger ist für eine Woche Free2Play

Da schaut auch Alejandro genauer hin: Modern Warfare 2 ist eine Woche lang kostenlos spielbar.

Die dritte Season von CoD Modern Warfare 2 ist da und vielleicht juckt es euch schon eine ganze Weile in den Fingern, ob ihr euch nicht doch noch das Hauptspiel kaufen sollt. Wenn das der Fall ist, dann habt ihr nun die perfekte Woche erwischt, um eine Entscheidung zu treffen! Ihr könnt das Hauptspiel nämlich eine Weile kostenlos anspielen.

Wie lange geht die Gratis-Aktion?

Seit dem 19. April könnt ihr euch kostenlos ins Gefecht begeben. Dort könnt ihr dann bis zum Mittwoch, dem 26. April um 19 Uhr spielen.

Was steckt alles drin?

Auf alle Inhalte habt ihr keinen Zugriff – beispielsweise fehlt die Story-Kampagne, aber auch einige Maps sind in der Gratis-Aktion für euch gesperrt. Was euch stattdessen erwarten wird, fassen wir euch hier zusammen:

6v6 Core Maps: Farm 18, Shoot House, Shipment, Dome, Himmelmat Expo und die frisch mit Season 3 erschienene Pelayo’s Lighthouse

Farm 18, Shoot House, Shipment, Dome, Himmelmat Expo und die frisch mit Season 3 erschienene Pelayo’s Lighthouse 6v6 Modi: Team Deathmatch, Hardpoint, Domination, Kill Confirmed, Grind, Gun Game, Infected, One in the Chamber, All or Nothing

Team Deathmatch, Hardpoint, Domination, Kill Confirmed, Grind, Gun Game, Infected, One in the Chamber, All or Nothing Gunfight Maps: Alley, Blacksite, Exhibit, Shipment

Alley, Blacksite, Exhibit, Shipment Battle Maps: Santa Seña

Santa Seña Battle Map Modi: Ground War, Invasion

Ihr könnt euch eine Woche lang auf zehn Maps und in zwölf Spielmodi austoben.

Season 3 löst gemischte Gefühle aus

Erst letzte Woche ist die dritte Season in Modern Warfare 2 gestartet, die einige Inhalte bereithielt. Unter anderem wurden die neuen Maps gelobt, die es ins Spiel schafften. Trotzdem fühlen viele Fans kaum eine Veränderung – bis auf die neuen Bundles im DMZ-Modus, die bei Spielern überhaupt nicht beliebt sind.

Werdet ihr Modern Warfare 2 während der Free2Play-Woche mal eine Chance geben oder habt ihr keinerlei Interesse am aktuellen Call of Duty? Falls ihr das Spiel bereits gekauft habt, was sind eure Eindrücke zur dritten Season von MW2? Sinnvoller Content-Nachschub oder zu wenig frischer Wind? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!