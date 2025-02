Preload von Monster Hunter Wilds: Genaue Uhrzeit und Downloadgröße auf PS5, PC und Xbox

Den Preload von Monster Hunter Wilds könnt ihr bereits starten.

Wenn ihr auf eurem Weg zur Arbeit, Schule oder zum Supermarkt an Monstern vorbeikommt, die sich auf Bäumen oder hinter Steinen verstecken, dann wundert euch bitte nicht. Sie haben Angst. Denn Monster Hunter Wilds erscheint in wenigen Tagen.

Der Preload ist bereits gestartet. Wir haben alle Infos zu den genauen Uhrzeiten und der Downloadgröße für euch. Während ihr darauf wartet, dass der Download fertig ist, könnt ihr draußen ja den Monstern den Kopf tätscheln.

Preload von Monster Hunter Wilds: Um diese Uhrzeit geht's los

Wir widmen uns in diesem Artikel vorrangig den Uhrzeiten, die für Monster-Hunter-Fans im deutschsprachigen Raum wichtig sind.

Die gute Nachricht für PC- und Xbox-User: Ihr könnt bereits mit dem Preload loslegen! Genauer gesagt seit dem 26. Februar 2025 um 6 Uhr.

Wenn ihr eure Monster auf der PlayStation 5 jagt, müsst ihr euch auch nicht mehr lange gedulden. Auf der PS5 startet der Preload ebenfalls am 26. Februar 2025, aber erst um 12 Uhr deutscher Zeit.

So groß fällt der Download aus

Für heutige Verhältnisse ist Monster Hunter Wilds fast schon als angenehm kompakt zu bezeichnen. Auf dem PC solltet ihr mit einem Download von rund 75 GB rechnen, auf der Konsole landen hingegen etwa 52 GB.

Wenn eure Internetleitung was auf dem Kasten hat, dürfte der Download also nicht allzu lange dauern. Falls ihr aber nicht mit schnellem Netz gesegnet seid, solltet ihr lieber jetzt die Leitung glühen lassen, um pünktlich zum Release am 28. Februar 2025 zur Jagd aufbrechen zu können.

Wir haben euch drei hilfreiche Artikel verlinkt, falls ihr euch bestmöglich auf die Monsterjagd vorbereiten möchtet. Unser Monster-Hunter-Profi Dennis verrät euch, wie ihr auch als Neulinge schnell Spaß habt. Und falls ihr bereits erfahrene Jäger seid, könnt ihr euch die Herausforderung mit Marys Tipps sogar noch schwieriger machen. Schaut mal rein!