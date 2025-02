47 Prozent auf Steam trotz Traumwertungen: Was ist gerade bei Monster Hunter Wilds los?

Monster Hunter Wilds wird auf Steam gerade mit haufenweise negativen Reviews abgestraft.

Für jedes Entwicklerstudio dürfte das ein wahr gewordener Albtraum sein. Das neu erschienene Monster Hunter Wilds kassiert auf Steam gerade eine negative Wertung nach der anderen. Ernüchternde 47 Prozent und das gefürchtete »Ausgeglichen«, prangen unter dem Banner auf der Shopseite.

Dabei wurde das Rollenspiel doch von der Presse im Vorfeld hochgelobt - auch von uns. Wir haben Monster Hunter Wilds in unserem Test eine glatte 90 gegeben. Traumwertung. Doch zum Release treten für viele Spielerinnen und Spieler zu viele Probleme auf, über die nicht hinweggesehen werden kann.

Monster Hunter Wilds erschien am 28. Februrar und trotz des allseits bekannten Day-One-Patches wird es offenbar von starken Performance-Problemen geplagt. Und das schlägt sich auch in den Bewertungen auf Steam nieder, auch wenn das Spiel selbst eigentlich recht gut ankommt.

Ich sage keineswegs, dass das Spiel schlecht ist, aber in seinem aktuellen Zustand solltet ihr wahrscheinlich in Erwägung ziehen, auf eine stabilere Version zu warten.

Ich verstehe, dass neue Spiele immer anspruchsvoller werden und von den Leuten erwartet wird, dass sie aufrüsten, aber das ist absurd. Mir ist bewusst, dass dies nicht das erste Mal ist, dass ein neues Spiel beim Start eine schlechte Leistung aufweist, denn dasselbe ist bei World passiert, aber an diesem Punkt erscheint es unentschuldbar.

1:40 Monster Hunter Wilds: So stark verbessert sich die Grafik, wenn ihr ein Feature deaktiviert

Andere User finden weniger diplomatische Worte:

Wie kann ein Spiel in der Open Beta einwandfrei laufen UND im Vergleich eine hervorragende Bewertung enthalten, aber das eigentliche Produkt, das ECHTES GELD kostet, läuft wie absoluter Schrott. Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, das nicht zumindest spielbar war. Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, das so schlecht läuft und trotzdem so schlecht aussieht.