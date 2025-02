Monster Hunter Wilds: Zweite Open Beta startet schon bald und überrascht mit vielen neuen Features

Zusammen mit den Infos zur Beta gab es außerdem einen neuen Trailer, der euch die Eissplitterklippen zeigt.

Monster Hunter Wilds steht in den Startlöchern. Ab dem 28. Februar 2025 erscheint der neue Ableger für PC und Konsole. Vorab gibt es jetzt noch einen weiteren Beta-Test mit neuen Inhalten. Die Beta könnt ihr an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden ausprobieren.

Wir haben euch alle wichtigen Infos zur zweiten Open Beta zusammengefasst.

Alle Infos zur Startzeit, Online-Zugang und Systemanforderungen

Wann startet die Beta? Die zweite Open Beta von Monster Hunter Wilds findet vom Freitag, den 7. Februar ab 4 Uhr morgens deutscher Zeit statt und endet am 10. Februar um 3:59 Uhr, ebenfalls mitten in der Nacht. Die zweite Testphase beginnt am Freitag, dem 14. Februar und endet am Montag, dem 17. Februar. Die Start- und Endzeiten sind die gleichen.

Auf welchen Plattformen findet die Open Beta statt? Ihr könnt die Beta auf PS5, Xbox Series X/S und via Steam spielen.

Gibt es Crossplay? Ja, ihr könnt plattformübergreifend zusammenspielen.

Brauche ich PS Plus oder Xbox Game Pass, um teilzunehmen? Für die Open Beta braucht ihr keine Abos für Online-Zugang. Das heißt, ihr könnt auch ohne PS Plus oder den GamePass teilnehmen. Eine funktionierende Internetverbindung wird aber trotzdem benötigt. Für den finalen Release braucht ihr die Abos dann aber trotzdem. Die Ausnahme gilt nur für die Beta.

Was sind die Systemanforderungen auf PC? Alle Infos zu den Systemanforderungen findet ihr auf der offiziellen Homepage von Monster Hunter Wilds. Empfohlen werden eine GeForce RTX 2060 Super oder Radeon RX 6600.

Wie kann ich feststellen, ob mein PC für die Beta geeignet ist? Selbst wenn ihr keine Hardware-Erfahrung habt, könnt ihr dank des Benchmark-Tools (via Steam) ausprobieren, wie gut Monster Hunter Wilds auf eurem PC läuft.

3:19 Monster Hunter Wilds: Im neusten Trailer geht es zu den Eissplitterklippen

Alle Infos zum Inhalt der Beta

Das erwartet euch in der zweiten Open Beta von Monster Hunter Wilds:

Neues Flagship Monster: In der Beta dürft ihr euch zum ersten Mal mit dem neuen Monster Arkveld prügeln. Das ist ein Flugwyvern, der extra für die Beta besonders schwer sein soll und im Zuge einer Quest in der Beta freigeschaltet wird. Ein Flagship-Monster ist traditionell immer sehr gefährlich und spielt innerhalb des Monster-Hunter-Titels meist eine Hauptrolle.

Das neue Flagship-Monster ist auch als »Weißer Geist« bekannt.

Neues Gebiet: Bei den Eissplitterklippen wird es eisig!

Wiederkehr eines alten Monsters: Neben dem neuen Flagship-Monster wartet auch der Vogelwyvern Gypceros in der Beta auf euch. Veteranen der Serie kennen es schon aus dem ersten Monster Hunter. Jetzt, 21 Jahre später, kommt es wieder zurück.

So sieht Gypceros aus. Seinen letzten Auftritt hatte das Monster 2004 im ersten Monster Hunter.

Trainingsbereich: Solospieler aufgepasst! In der zweiten Beta könnt ihr eure Fähigkeiten und Kombos auch endlich wieder im Trainingsbereich ausprobieren. Hier könnt ihr alle Waffen ganz entspannt ausprobieren, ohne direkt von irgendwas gefressen zu werden.

Private Lobbys: Bis zu 16 Spielerinnen und Spieler können über die Lobby-ID-Suche privaten Gruppen beitreten.

Online Singleplayer: Wer keine Lust auf öffentliche oder private Lobbys hat, kann auch einfach auf eigene Faust die Welt erkunden. Über die Not-Leuchtzeichen könnt ihr euch aber jederzeit Multiplayer-Unterstützung suchen.

Charaktererstellung: War schon in der ersten Beta enthalten und kommt jetzt in der zweiten zurück. Der gesamte Character Editior ist ohne Einschränkungen bereits spielbar. Außerdem könnt ihr euren Charakter später in die Vollversion übernehmen. Der Spielfortschritt wird natürlich nicht übernommen.

Story-Demo: Auch die war schon in der ersten Beta enthalten. Hier könnt ihr den Prolog und die erste Jagd samt Tutorials ausprobieren.

Monster aus der ersten Beta: Die Doshaguma-Jagd ist auch in Beta Nummer zwei wieder am Start.

Alle Infos zu Beta-Belohnungen

Wer bei der Beta mitmacht, wird mit einigen kosmetischen Items belohnt. Im Detail sind das folgende:

Anhänger: Ein kleiner süßer Calico-Anhänger, der von eurer Waffe baumelt.

Ist das kleine Kätzchen nicht goldig?

Objektpaket: Wenn ihr die Beta spielt, bekommt ihr für die Vollversion ein kleines Bonuspaket mit 10 Rohes Fleisch, 3 Schockfallen, 3 Fallgrubenfallen, 10 Betäubungsbomben, 3 großen Fassbomben, 5 Rüstungskugeln, 10 Blitzkapseln und 10 großen Dungkapseln. Das ist gerade für den Start eine klasse Sache.

Wichtig: Um die Boni in der Vollversion zu erhalten, müsst ihr dasselbe Plattformkonto verwenden, auf dem ihr die Beta gespielt habt. Heißt: Wenn ihr die Beta auf PS5 gespielt habt, die Vollversion aber für den PC kauft, bekommt ihr die Boni nicht.

Da die Open Beta aber kostenlos ist, könnt ihr sie einfach auf beiden Plattformen spielen.