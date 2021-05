Mount & Blade 2 trifft Game of Thrones: Mod lässt euch Westeros erobern

Das Open-World-Rollenspiel Mount & Blade 2: Bannerlord hat eine interessante Mod erhalten. »A Realm of Thrones« verlegt das Spielgeschehen in die Fantasywelt Westeros, Schauplatz der beliebten Serie Game of Thrones.

Erlebt die Schlachten von Game of Thrones in Mount & Blade 2

Carolina Warlord Gaming veröffentlichten am 1. Mai eine Early-Access-Version der Mod »A Realm of Thrones«, welche das Land Calradia aus Mount & Blade 2 in die Fantasywelt Westeros aus Game of Thrones umwandelt. Zudem führt die Modifikation neue Kulturen und Hunderte von Charakteren hinzu, die auf den Figuren aus der Serie basieren.

Am eigentlichen Gameplay von Mount & Blade 2 ändert sich durch die Mod nichts. Ihr spielt nur in der Welt von Game of Thrones mit den zugehörigen Kulturen und NPCs.

Das Mod-Team erklärt, bisher fünf Wochen daran gearbeitet zu haben, Westeros und auch den Kontinent Essos mit so vielen Königreichen und Clans einzubauen, wie es in dieser Zeit möglich war. Noch ist die Modifikation aber nicht fertig. Es sollen weitere Inhalte folgen, um Game of Thrones so exakt wie möglich nachzubilden.

In Zukunft dürft ihr auch die Fantasywelt Azeroth aus World of Warcraft in Mount & Blade 2 erobern:

Allerdings kann es noch etwas dauern, bis eine neuere Version von »A Realm of Thrones« erscheint, denn umfangreichere Arbeiten sollen erst weitergehen, wenn das Entwicklerstudio TaleWorlds Entertainment ein notwendiges Update für die Modding-Tools von Mount & Blade 2 veröffentlicht.

Bis dahin erhaltet ihr aber schon mal einen ersten Vorgeschmack der Schlachten, die ihr aus der Serie Game of Thrones und den Romanen der Fantasyreihe »Das Lied von Eis und Feuer« von Autor George R.R. Martin kennt.

In diesem Video seht ihr, was die Mod aktuell zu bieten hat:

Link zum YouTube-Inhalt

So installiert ihr die Mod: Um euch in der Welt von Game of Thrones wiederzufinden, haltet euch an diese Anleitung:

Ladet euch die Datei über Nexusmods herunter

Entpackt sie und kopiert die Ordner »Music« und »Module« in das Hauptverzeichnis von Mount & Blade 2

Überschreibt Dateien, wenn ihr dazu aufgefordert werdet

Verfahrt mit den beiden Hotfixes genauso

Startet Mount & Blade 2 und ihr solltet euch in Westeros mit den entsprechenden Kulturen wiederfinden

Werdet ihr euch die Mod »A Realm of Thrones« für Mount & Blade 2 ansehen?