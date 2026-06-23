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Ihr dachtet, Roblox kann nur Klotz-Grafik? Überraschend realistischer Taktik-Shooter beweist jetzt das Gegenteil - und wird millionenfach gespielt

Der Shooter TTK wird von nur zwei Brüdern in Roblox entwickelt, die für so viel Aufmerksamkeit noch gar nicht bereit waren.

Profilbild von Daniel Hartmann

Daniel Hartmann
23.06.2026 | 12:22 Uhr

Optisch kommt TTK dem Vorbild Ready or Not schon sehr nahe. Optisch kommt TTK dem Vorbild Ready or Not schon sehr nahe.

Wenn ihr an Roblox denkt, fallen euch vermutlich nicht als Erstes realistische Taktik-Shooter mit ansprechender Grafik ein - vermutlich auch nicht als Zweites oder Drittes. Doch genau das ist TTK, das am ehesten mit einem Ready or Not zu vergleichen ist und auf Roblox millionenfach gespielt wird.

Die beiden Brüder, die unter den Namen PoptartNoahh und CanyonJack auftreten, sind von dem Andrang völlig überrascht.

Ein realistischer Taktik-Shooter in Roblox?

TTK ist in seiner aktuellen Version ein Deathmatch-Shooter mit etwas runtergedampften Waffen-Loadouts im Stile von Call of Duty. Statt Roblox-Klötzchen-Optik sieht das Spiel jedoch grafisch eher wie das von den beiden Brüdern benannte Vorbild Ready or Not aus.

Der bekannte FPS-YouTuber jackfrags hat sich TTK auch angesehen und ist vom Projekt der zwei Entwickler begeistert. Hier seht ihr etwas von seinem Gameplay:

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Mit eher langsamen Movement, reduzierter UI und dem Tod eines Spielers nach nur wenigen Treffern passt TTK gut ins Genre der Taktik-Shooter und das kommt den Zahlen nach hervorragend an.

Laut der Seite von TTK auf der offiziellen Roblox-Website, über die ihr den Shooter dann auch spielen könnt, wurde das Spiel über 8,4 Millionen Mal in Roblox aufgerufen. Wichtig: Das sind nicht einzelne Spieler, sondern Besuche des Projekts.

So stellen sich viele Roblox eher vor:

Video starten 11:27 9 Millionen Spieler: Wir zeigen, was euch in Grow a Garden erwartet

Entwickler haben mit dem Hype nicht gerechnet

TTK gibt es bereits seit April auf Roblox, doch erst in den vergangenen Wochen begann der Höhenflug des Spiels. Unter dem Video von jackfrags erklärt PoptartNoahh: 

Ehrlich gesagt war es irgendwie peinlich (auf eine lustige Art und Weise), dass der Algorithmus uns in einem so frühen Stadium entdeckt hat, aber die Leute scheinen trotzdem Spaß daran zu haben. Alles, was irgendjemand kritisieren könnte, ist uns sehr wohl bewusst, und wir kümmern uns so schnell wie möglich darum. Solange die Leute Spaß daran haben!

Die beiden Brüder haben noch einiges vor mit TTK; betonen allerdings, dass sie den Shooter in ihrer Freizeit weiterentwickeln.

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In Zukunft sollen ein Survival-Modus, Koop-Missionen, PvP-Multiplayer und ein Ground-War-Modus mit größeren, zielbasierten PvP-Kämpfen dazukommen. Zusätzlich soll es weitere Waffen und Aufsätze geben. Anders als bei anderen Roblox-Projekten gibt es in TTK zurzeit keinen überpräsenten Online-Shop, sondern nur die Option, für umgerechnet sechs Euro ein Supporter-Pack zu kaufen.

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Genre: Action

Release: 01.09.2006 (PC, Xbox One, iOS, Android)

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