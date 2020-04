Mount & Blade 2: Bannerlord ist seit einer Woche auf Steam erhältlich - und ein riesiger Erfolg. Knapp 250.000 Spieler tauchten am Wochenende gleichzeitig in die mittelalterliche Welt Calradia des bisher erfolgreichsten Steam-Release des Jahres ab.

Leider fehlen in der aktuellen Early Access Version aktuell dennoch einige wichtige Inhalte - etwa eine deutsche Übersetzung. Deshalb hat eine Gruppe von Fans das Heft selbst in die Hand genommen und in Rekordzeit das Spiel auf Deutsch spielbar gemacht.

36 12 Mehr zum Thema Mount & Blade 2 im Early-Access-Test: Nicht fertig, aber schon ein Erlebnis

So könnt ihr Mount & Blade 2 auf Deutsch spielen

Eine fünfköpfige Modder-Gruppe hat am Wochenende ihre Fan-Übersetzung auf Steam veröffentlicht.

Die Mod für die deutschen Texte lässt sich in nur wenigen Schritten installieren:

Ladet die Übersetzung (weniger als 1 Megabyte groß) herunter. Ihr findet den Link zur aktuellsten Version immer auf der Steam-Seite des Projekts.

Kopiert die beiden Ordner aus der heruntergeladenen Zip-Datei ins Spielverzeichnis (Beispiel: C:\Steam\steamapps\common\Mount & Blade II Bannerlord)

Im Spiel selbst müsst ihr dann nur noch unter Options -> Gameplay -> Language Deutsch auswählen - danach kann es losgehen.

Achtung: Ihr müsst diese Schritte nach jedem Update von Mount & Blade 2: Bannerlord wiederholen. Wenn ihr die Übersetzung nutzen wollt, solltet ihr diese also täglich neuinstallieren - schließlich veröffentlicht Entwickler TaleWorlds Entertainment momentan jeden Tag einen neuen Patch.

Allerdings sind auch die Modder fleißig: Bereits sechs Updates wurden nach dem ersten Release des Projekts am späten Freitagabend veröffentlicht. Wenn ihr das Projekt weiterverfolgen oder die Hobbyentwickler womöglich sogar unterstützen wollt, könnt ihr der Mount & Blade II: Bannerlord DE Steam-Gruppe oder ihrem Discord-Server beitreten.