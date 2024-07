Steam Summer Sale verpasst? Diese 10 Top-Spiele sind auch jetzt noch reduziert

Es war noch nie so aufregend, mit Puppen zu spielen.

Der diesjährige Summer Sale auf Steam ist offiziell beendet und wir konnten unsere Spielebibliotheken ordentlich füllen. Schade, dass die Zeit des Shoppings ohne schlechtes Gewissen schon wieder vorbei ist. Oder etwa nicht?

Tatsächlich hat Steam nach wie vor noch ein paar echte Juwelen auf dem Grabbeltisch, die ihr zu stark reduzierten Preisen einheimsen könnt. Von Soulslike-Gekloppe bis Gänse-Abenteuer: Diese 10 Spiele lohnen sich richtig!

Highlight: Lies of P

22:14 Lies of P - Test-Video zum Pinocchio-Soulslike

Entwickler: NEOWIZ

Release: 18. September 2023

Preis: 36 Euro (40 Prozent Rabatt)

Von vielen wird Lies of P als das Bloodborne für den PC angepriesen, das wir nie bekommen haben und eine wirklich treffendere Kurzbeschreibung ist auch kaum möglich.

Dieses Spiel verbindet bockschwere Soulslike-Action mit der märchenhaften Geschichte um Pinocchio und mischt noch ein bisschen Steampunk-Flair dazu. Als Pinocchio schnetzelt ihr euch durch die vorm Untergang stehende Stadt Krat, und versucht dem Geheimnis der durchdrehenden Puppen auf die Spur zu kommen. Dabei liegt es an euch, ob ihr den Triumph durch Ehrlichkeit oder gewieftes Lügen erlangt.

Lies of P gilt als eines der besten Soulslikes, die nicht aus dem Hause FromSoftware stammen. Es mag etwas linearer sein als seine großen Vorbilder, an Spielspaß und fesselndem Storytelling mangelt es dem koreanischen Spiel allerdings nicht. Außerdem ihr könnt Freundschaft mit einer Katze schließen!

Highlight: Untitled Goose Game

0:54 Untitled Goose Game - Trailer zeigt die schlimmste Gans der Welt

Entwickler: House House

Release: 20. September 2019

Preis: 9 Euro (55 Prozent Rabatt)

Wem die aufdringlichen Puppen-Gegner und das ständige Öl-Gesplatter in Lies of P zu sehr auf die Stimmung drückt, sollte einen Blick auf Untitled Goose Game werfen. In diesem Spiel seid ihr nämlich die Nervensäge und das wirkt sich bekanntlich positiv aufs Gemüt aus.

Ihr schmückt euch mit den Federn einer unverschämt listigen Gans und stiftet eine Menge Chaos unter den Menschen, die einfach nur ihren Alltag bestreiten wollen. Mitsamt eurer Schnatterkünste und eurem blitzschnellen Schnabel tanzt ihr der Dorfbevölkerung ordentlich auf der Nase herum.

Mit seiner unschuldigen Art eroberte das australische Indie-Spiel die Herzen vieler Spielerinnen und Spieler. Mit dem Release auf Steam im Jahre 2020 wurde der Koop-Modus veröffentlicht, in dem ihr gemeinsam mit einer Freundin oder einem Freund auf Streiche-Tour gehen könnt. Eine tolle Wochenend-Beschäftigung!

Weitere interessante Angebote

12:08 A Plague Tale: Requiem - Test-Video zum wunderschönen Mittelalter-Spiel

Nichts dabei? Das sind natürlich nicht alle aktuellen Angebote, die Steam zu bieten hat. Durchstöbert den Shop und geht nochmal eure Wunschliste durch, falls nach dem Summer Sale überhaupt noch Wünsche offen sind. Vielleicht könnt ihr noch ein Überraschungsschnäppchen schießen. In der Box oben findet ihr außerdem einen interessanten und umfangreichen Report über die angeschlagene russische Spielebranche.