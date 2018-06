Im Interview mit GiantBomb hat Xbox-Chef Phil Spencer ausführlich über die Pläne seines Arbeitgebers Microsoft im Konsolensektor gesprochen. Wir berichteten bereits, dass Spencer in Abo-Modellen und dem Spiele-Streaming den Markt der Zukunft sieht und die Xbox in die entsprechende Richtung führt.

Doch auch eine weitere Aussage Spencers aus dem Interview ist wichtig. Es geht um die Frameraten von Konsolenspielen und die Arbeitsleistungs-Balance zwischen CPU und GPU. Spencer sieht in diesen Bereichen in Zukunft Verbesserungsbedarf:

"Wenn du dir anschaust, was wir jetzt auf der Xbox machen, wie eine variable Refreshrate. [...] Ich denke, die Framerate ist ein Bereich, wo Konsolen generell mehr tun könnten. Schaut man sich die Balance zwischen CPU und GPU in aktuellen Konsolen an, merkt man, dass sie schlechter balanciert sind, als es beim PC der Fall ist. Da könnten wir mehr tun."