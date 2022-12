Das ungewöhnlichste Battle Royale 2021 ist gerade gratis, aber nur für kurze Zeit

Battle Royales sind auch 2022 noch außerordentlich beliebt. In den meistgespielten Spielen auf Steam tummeln sich nicht nur Titel wie PUBG, Apex Legends und Warzone 2, sondern auch Naraka Bladepoint. Das unterscheidet sich von seinen Kollegen zwar recht deutlich, kann aber ebenfalls seit längerer Zeit Scharen von Spielerinnen und Spielern anlocken.

Wer sich für Naraka interessiert, hat jetzt auch die Gelegenheit, das Spiel für kurze Zeit kostenlos auszuprobieren. Alles was ihr zum Spiel und der Kostenlos-Aktion wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Wie lange ist Naraka Bladepoint kostenlos?

Ihr könnt das Spiel derzeit auf Steam kostenlos herunterladen und ausprobieren. Allerdings müsst ihr euch beeilen: Denn die Aktion läuft nur bis zum 22. Dezember um 17:00 Uhr. Ihr habt also nach Erscheinen dieser News noch etwas mehr als einen Tag, um reinzuspielen.

Anders sieht es aus, wenn ihr Abonnenten des Game Pass seid. Naraka Bladepoint ist hier nämlich seit dem Juni 2022 Teil des Angebots, ihr könnt es also ohne Aufpreis spielen. Welche Spiele es noch im Game Pass gibt, könnt ihr in unserer nach Genres sortierten Liste nachgucken:

Eignet sich Naraka Bladepoint für mich?

Ihr mögt Battle Royale? Ihr kämpft auch gerne mit Schwertern, Äxten und anderer eher mittelalterlicher Bewaffnung, und habt vielleicht schon Spiele wie For Honor oder Chivalry 2 gerne gespielt? Euch gefällt auch ein asiatisches Setting? Dann sind die Voraussetzungen gut, dass ihr mit Naraka Bladepoint Spaß habt.

Ihr tretet hier auf großen Karten mit bis zu 60 Spielern an und messt euch in anspruchsvollen Kämpfen. Je nachdem, welchen Helden ihr ausgewählt habt, verfügt ihr über die verschiedensten Fähigkeiten. Dank eines Parcoursystems und eines praktischen Wurfhakens bewegt ihr euch sehr frei über die Karte. Wenn ihr Gameplay sehen wollt, werft doch einen Blick in den neuesten Trailer:

1:35 Naraka: Bladepoint kündigt im Trailer neuen Kampagnenmodus sowie Game-Pass-Release an

Wie ihr im Video seht, müsst ihr in Naraka inzwischen nicht mehr nur gegen menschliche Gegner antreten. Stattdessen könnt ihr euch auch mit zwei Freunden im Koop-Kampagnenmodus verbünden und dort gegen KI-Monster kämpfen.

Wenn ihr euch aber nicht mit Bots aufhalten wollt, solltet ihr einiges an Geduld mitbringen. Das Kampfsystem von Naraka erfordert einiges an Übung und ein Tag reicht kaum, um sich wirklich in das Spiel einzuarbeiten. Für ein kurzes Reinschnuppern ist die Kostenlos-Aktion aber geeignet, es erwartet euch immerhin das spannendste Battle Royale aus 2021, wie wir in unserem Test feststellen.

Werdet ihr Naraka Bladepoint ausprobieren? Habt ihr das Battle Royale sogar schon gespielt und könnt eine Empfehlung aussprechen oder ratet eher davon ab? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!