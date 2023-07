Nach Barbie: Die Regisseurin belebt für Netflix eine totgeglaubte Fantasy-Reihe wieder

Die Barbie-Regisseurin bricht für Netflix schon bald nach Narnia auf: Bildquelle: Disney/20th Century Fox/Warner Bros.

Die Chroniken von Narnia werden verfilmt. Ja, schon wieder. Diesmal aber nicht von Disney, denn jetzt ist Netflix an der Reihe. Tatsächlich hat sich der Streamingdienst schon vor fünf Jahren die Rechte an dem Fantasy-Epos gesichert, das Projekt scheint aber erst jetzt so richtig in die Gänge zu kommen.

Denn nachdem Regisseurin Greta Gerwig mit Barbie dem Produktionsstudio Warner Bros. einen regelrechten Geldsegen bescherte und einen Rekord nach dem anderen gebrochen hat, kann sie sich nun ihrer nächsten Verpflichtung widmen: Mindestens zwei Narnia-Filme für Netflix in Szene zu setzen und dafür sogar das Drehbuch zu schreiben.

Zurück nach Narnia … aber wann?

Aktuell bleiben zu dem Narnia-Projekt von Netflix noch viele Fragen offen. Zum Beispiel, welche Bücher genau verfilmt werden, da die verschiedenen Teile der Romanvorlage einfach mal durch die Zeit springen. Ebenso wenig ist bekannt, welche Darsteller für die neuen Narnia-Filme ins Auge gefasst werden und wann der ganze Spaß überhaupt erscheinen soll.

Allerdings solltet ihr beachten: Die Greta Gerwigs Netflix-Filme zu den Narnia-Chroniken dürften noch eine Weile auf sich warten lassen. Im Juli 2023 verriet die Regisseurin und Schauspielerin im Total Film-Podcast, dass sie jetzt erst damit anfängt, sich ernsthaft mit dem Projekt auseinanderzusetzen.

Da Gerwig offenbar erstmal ein Drehbuch schreiben muss, bevor die eigentliche Produktion beginnt, könnte es noch ein paar Jährchen dauern, bis die Neuverfilmung von Narnia auf Netflix startet. Vor Barbie setzte Greta Gerwig übrigens Filme wie Little Women und Lady Bird in Szene, davor war sie hauptsächlich als Schauspielerin tätig.

Falls ihr eine Gedächtnisauffrischung zu den alten Narnia-Filmen braucht: Werft einfach einen Blick in den folgenden Trailer zum letzten Teil der Trilogie, der 2010 herausgekommen ist:

2:28 Kino-Trailer zu Die Chroniken von Narnia - Die Reise auf der Morgenröte

Nicht die erste Reise nach Narnia

Natürlich handelt es sich bei dem Netflix-Projekt nicht um die erste Verfilmung der Narnia-Chroniken: In den 80ern und 90ern gab es bereits eine BBC-Reihe, ab 2005 folgten dann mit der König von Narnia, Prinz Kaspian von Narnia und Die Reise auf der Morgenröte in Zusammenarbeit von Disney und 20th Century Fox.

Die Filmreihe spielte weltweit über 1,58 Milliarde US-Dollar ein und gehört damit zu den erfolgreichsten überhaupt, allerdings wurden mit jedem Teil die Einnahmen überschaubarer und die Kritiken durchwachsener. 2010 erschien der dritte und letzte Kinofilm. Ein vierter Teil wurde zwar 2011 angekündigt, kam aber nie heraus, bis die Studios die Rechte an den Narnia-Chroniken verloren.

Seid ihr Fans der Narnia-Chroniken? Wie gut haben euch die Filme von Disney und 20th Century Fox gefallen? Freut ihr euch über eine Neuauflage der Fantasy-Reihe von Netflix oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Filme von Greta Gerwig? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!