Moment mal, hat Netflix gerade einen neuen The Witcher-Film angeteast?

Dass irgendwann ein neuer Animationsfilm zum Witcher-Universum von Netflix kommen soll, wissen wir schon lange. Möglicherweise wurde jetzt angeteast, um was es gehen könnte. Bildquelle: Netflix

Mit drei Staffeln der Hauptserie, dem Prequel Blood Origin und dem Animationsfilm Nightmare of the Wolf kann Netflix mittlerweile auf ein stolzes The Witcher-Repertoire blicken. Und das könnte vielleicht sogar noch weiter wachsen. Ja, nach dem Ausstieg von Henry Cavill soll noch eine vierte und fünfte Staffel mit Liam Hemsworth als Geralt kommen.

Doch sonst sind keine Details über die weiter Zukunft von The Witcher noch nichts bekannt. Das könnte sich aber schon bald ändern! Denn möglicherweise hat Netflix gerade einen weiteren Witcher-Film angeteast.

Bekommt Geralt einen eigenen Animationsfilm?

Um was geht es? Netflix hat einen Song zu Staffel 3 Teil 2 von The Witcher veröffentlicht, der am 27. Juli 2023 (für manche sogar zwei Tage früher) an den Start geht. Darin singt Ciri (Freya Allen), über eine Geschichte, die sich so im Hexer-Universum von Netflix noch gar nicht abgespielt hat.

Die Geschichte ist Teil von Andrzej Sapkowskis Das Schwert der Vorhersehung und hört auf den Namen Ein kleines Opfer. Darin treffen Geralt und Rittersporn auf einen anderen Barden namens Essi Daven, die einen Streit zwischen einem Prinzen und einer Meerjungfrau zu schlichten versuchen.

Das Lied könnt ihr euch wie folgt anhören:

Was könnte das bedeuten? Da die Geschichte eigentlich nichts damit zu tun hat, was sich aktuell in Staffel 3 von The Witcher abspielt und sich sogar 20 Jahre vor deren Ereignissen ereignen müsste, tut sich damit natürlich reichlich Spekulation auf.

Die für gewöhnlich sehr gut informierte Witcher-Expertenseite Redanian Intelligence vermutet, dass es sich hierbei um den neuen Film im Stil von Nightmare of the Wolf handeln könnte. Das soll sich zumindest mit Gerüchten von hinter den Kulissen ergänzen, von denen Redanian Intelligence erfahren haben möchte. Außerdem hatte Netflix bereits 2021 einen zweiten Film via Twitter in Aussicht gestellt.

Und falls ihr euch nicht mehr an Nightmare of the Wolf erinnert: Dabei handelt es sich um ein relativ für sich alleine stehendes Abenteuer des Hexers Vesemir (Geralts und Ciris Mentor), das im August 2021 auf Netflix veröffentlicht wurde.

2:16 Nightmare of the Wolf: Neuer Trailer zum Witcher-Film um Vesemir

Noch ist nichts bestätigt!

Redanian Intelligence zufolge könnte der neue Animationsfilm - sofern der tatsächlich in dieser Form existiert - den Titel Sirens of the Deep tragen. Offiziell bestätigt ist das aber zum aktuellen Zeitpunkt nicht und Fans sollten definitiv abwarten, ob Netflix tatsächlich einen zweiten Animationsfilm für das Witcher-Universum ins Rennen schickt!

Was haltet ihr von der Spekulation um den zweiten Witcher-Animationsfilm? Kennt ihr die Kurzgeschichte aus Das Schwert der Vorhersehung vielleicht bereits? Würdet ihr euch über eine Aufarbeitung davon freuen oder stattdessen lieber eine andere als Netflix-Film sehen? Wie gut gefällt euch Staffel 3 von The Witcher bisher?