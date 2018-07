NBA Playgrounds 2 - 2K wird neuer Publisher des Arcade-Basketballspiels

NBA Playgrounds 2 darf sich seit Kurzem ein 2K-Gewand überwerfen. Per Pressemitteilung teilte das Unternehmen mit, dass sie fortan als Publisher für das Arcade-Basketballspiel auftreten werden. Erste Amtshandlung ist die Umbenennung in NBA 2K Playgrounds 2. Dabei soll es aber nicht bleiben.

Wie der 2Ks President of Visual Concepts, Greg Thomas, in einem Statement erläutert, soll der Titel »um eine Prise NBA-2K-Flair« erweitert werden, ohne genauere Details zu nennen. Gegenüber Polygon ergänzt Vice President Jason Argent die Stellungnahme. Bis zum Release im Herbst 2018 sollen neue Gameplay-Komponenten integriert und das Spiel auch insgesamt runder gemacht werden. Die zusätzlichen Ressourcen durch den neuen Publisher sollen Spieler also nicht nur beim aufgebohrten Marketing-Budget merken.

Mehr Fokus auf Multiplayer

Im Gegensatz zum Vorgänger erhält Playgrounds 2 Dedizierte Server, die den Online-Betrieb reibungsloser gestalten sollen. Die werden auch bitter nötig sein, denn der neue Playgrounds-Meisterschaftsmodus bietet eine Online-Liga mit globalem Ladder-System.

NBA 2K Playgrounds 2 enthält laut Ankündigung von Saber Interactive rund 200 Athleten - unter anderem echte NBA-Stars wie LeBron James oder Stephen Curry. Mit dem Publisher von NBA 2K im Rücken könnte die Zahl aber womöglich noch steigen.

Ursprünglich wurde Playgrounds 2 für den 22. Mai 2018 angekündigt. Kurz vor der Veröffentlichung wurden jedoch Vorbestellungen abrupt gekündigt und eine Verschiebung folgte. Der Wechsel vom vorherigen Publisher Mad Dog Games (Shaq Fu: A Legend Reborn) scheint der Grund dafür gewesen zu sein.

NBA 2K Playgrounds 2 erscheint im Herbst 2018 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Switch.

Quelle: Pressemitteilung, Polygon