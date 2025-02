Need for Speed: EA verspricht Rückkehr des Kult-Racers, aber erst ist ein großer Shooter dran

Rennwägen weg, Panzer her.

Zwei Jahre nach Release erhält Need for Speed Unbound keinen weiteren Support mehr. Nach neun Content-Updates ist jetzt Schluss, wie Publisher EA in einem Blogbeitrag bekannt gibt. Entwicklungsstudio Criterion muss erst einmal an anderer Stelle aushelfen.

Woran arbeitet das Studio jetzt?

Das gesamte Team von Criterion arbeitet nun mit Dice zusammen, um das nächste Battlefield auf Vordermann zu bringen, das noch dieses Jahr erscheinen soll. Bereits seit September 2023 arbeitet ein großer Teil des Studios am Shooter mit, nur ein kleines Team hat noch - bis jetzt - an weiteren Updates zu Unbound gewerkelt.

Das ist übrigens nicht das erste Mal: Als Battlefield 2042 kurz vor dem Release stand, hat Criterion auch schon ausgeholfen. Deshalb musste Need for Speed Unbound auch verschoben werden, da der Shooter höhere Priorität hatte.

Need for Speed kommt zurück

Im Gespräch mit IGN hat der Head von Respawn und Group GM für EA Studios Organization Vince Zampella klar gemacht, dass Unbound nicht das letzte Need for Speed gewesen ist:

Mit einem besseren Verständnis dafür, was unsere Spieler von einem Need for Speed-Erlebnis erwarten, planen wir, das Franchise auf eine neue und interessante Weise zurückzubringen.

Wann ein neues Need for Speed erscheint und welche Richtung es einschlagen wird, ist damit natürlich noch völlig offen. Sehr wahrscheinlich wird es aber noch einige Jahre dauern, da die Arbeit an einem nächsten Ableger noch nicht einmal gestartet und das Team nun mit Battlefield 7 beschäftigt ist.

Das letzte Update für Unbound hat übrigens eine kleine Premiere in der Rennspielserie gehabt: Zum ersten Mal waren Motorräder in einem Need for Speed spielbar. Die positive Rückmeldung lässt vermuten, dass wir nicht das letzte Mal auf zwei Rädern unterwegs sein werden - wobei das natürlich reine Spekulation ist.