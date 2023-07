Unser Platz 2 der besten Need for Speeds soll wohl jetzt ein Remake bekommen

Kommt ein Remake von Need for Speed: Most Wanted?

Das könnte groß werden: Schauspielerin Simone Bailly, die als Synchronsprecherin für Need for Speed: Most Wanted gearbeitet hat, twitterte über ein Remake des 2005er-Rennspiels. Inzwischen ist der Tweet gelöscht, aber ihr kennt ja das Internet.

Bei ResetEra erschien ein Screenshot der Aussage, die durchaus authentisch wirkt und sogar den Release-Zeitraum nennt. So schrieb Bailly:

[Ein] Need for Speed: Most Wanted Remake wird 2024 veröffentlicht. Like und kommentiere, wenn du willst, dass Cross (Dean McKenzie) und seine Partnerin (Simone Bailly) die Meistgesuchten jagen.

Bailly taggte zudem die Twitter-Konten von Publisher EA und Entwickler Criterion und erstellte diverse Hashtags zum Thema. Sie likete auch Nutzer-Kommentare, die auf den später gelöschten Tweet antworteten.

Most Wanted hatte 2012 bereits ein Reboot erhalten, das sich bis auf die grundsätzliche Prämisse aber stark vom 2005er-Original unterscheidet:

Was ist da passiert?

Der Tweet liest sich erstmal wie eine klassische PR-Aktion, bei der Aufmerksamkeit für ein Produkt generiert werden soll. Da es jedoch keine offizielle Ankündigung gibt und der Tweet gelöscht wurde, ist ein Fehler möglich. Betrachtet die Neuigkeit also mit einer angemessenen Portion Vorsicht.

Ferner liegt die Vermutung, dass der Publisher versucht, die Stimmung bei Fans zu prüfen. So könnte EA einen Zeh ins Wasser halten und sondieren, ob sich ein Remake lohnen könnte. Angesichts des genannten Release-Termins in mehr oder weniger einem Jahr käme der Tweet aber vermutlich etwas spät, falls die Produktion bereits angelaufen ist.

Stand jetzt müssen wir einfach abwarten, ob noch eine offzielle Ankündigung folgt. Ein Remake von Need for Speed: Most Wanted wäre für viele Fans wohl ein Traum. Auch für die GameStar-Redaktion gehört es zu den besten Teilen der langlebigen Rennspiel-Reihe. Unser Ranking könnt ihr oben nachschlagen.

Wie seht ihr das? Würdet ihr ein Remake von NfS Most Wanted feiern? Bleibt ihr lieber bei Originalen oder in dem Fall bei dem Reboot von 2012? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.