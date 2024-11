Neo Berlin 2087: Deutsche Cyberpunk-Hoffnung zeigt jetzt schon das Gameplay der gamescom 2024

Im neuen Trailer sehen wir Neo Berlin 2087 in Aktion.

Letztes Jahr angekündigt, hat das Berliner Studio Elysium Games mit ihrem Cyberpunk-Action-RPG Neo Berlin 2087 für ordentlich Aufsehen gesorgt. Als erstes Spiel der deutschen Entwickler hat sich der Titel so einiges vorgenommen. Unreal-Engine-5-Grafik, packende Story und fesselndes Shooter-Gameplay sollen Spielerinnen und Spieler an den Bildschirmen kleben lassen.

Der neue Trailer für die gamescom 2024 will zeigen, was Neo Berlin 2087 spielerisch so draufhat:

Düstere Stimmung, bedeutungsschwangere Dialoge, actiongeladenes Gameplay in realistischen Umgebungen: das alles soll uns im Cyberpunk-Berlin erwarten. Eines der im Trailer gezeigten Features wird es euch ermöglichen, zwischen First- und Third-Person hin- und herzuwechseln. Je nachdem, wie es sich für euch am besten ballert.

Neo Berlin 2087: Das ist die Story

In Neo Berlin 2087 wird eine Detektiv-Geschichte in der Dystopie-Variante unserer Hauptstadt erzählt. In Berlin wurde wieder eine Mauer errichtet. Dieses Mal aber nicht durch die Stadt, sondern außen herum, um die Metropole vor dem angrenzenden Ödland zu schützen. In diesem tummeln sich nämlich Ausgestoßene und fehlerhafte Maschinen.

Innerhalb der Stadt regieren die Reichen, während die Armen in Slums ums Überleben kämpfen. Mitten im Gesellschaftskampf wird der Polizeichef ermordet und dessen Tochter entführt. Die Aufklärung ist eine perfekte Aufgabe für den rätselhaften Detektiv Nolan, der sich fortan durch Neo Berlin und das Ödland kämpft und sich dabei in die Köpfe der Verdächtigen hackt.

Wie das Ganze aussehen könnte, seht ihr in diesen 14 Minuten Gameplay aus Neo Berlin 2087:

Seit den ersten Trailern spaltet Neo Berlin 2087 die Meinungen. Das Spiel wirkt ambitioniert, die Demo hingegen lief eher schlecht als recht, und nach deutschen Spiele-Enttäuschungen wie Gollum, wollen viele sich lieber nicht zu viel erhoffen.

Grafisch macht Neo Berlin 2087 auch im neuen Trailer zwar einiges her, ob das die allgemeine Skepsis abfedern kann, bleibt jedoch abzuwarten. Wir haben bereits letztes Jahr zusammengefasst, was man vom deutschen Cyberpunk-Titel erwarten kann und was vielen nach seiner Ankündigung auf dem Herzen lag.

Was euch sonst noch auf der gamescom 2024 erwartet, könnt ihr in unserer oben verlinkten Übersicht ganz schnell herausfinden. Die Opening Night Live beginnt am 20. August um 20 Uhr und ist voll mit exklusiven Trailern und Gameplay-Enthüllungen.

Wie denkt ihr über Neo Berlin 2087? Gilt es zu Recht als die deutsche Cyberpunk-Hoffnung oder bleibt ihr skeptisch? Wie ordnet ihr den neuen Trailer ein? Schreibt es uns in die Kommentare!