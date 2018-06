Wie SNK bekannt gegeben hat, wird das Neo Geo Mini noch in diesem Sommer in Japan erscheinen. Europa und Nordamerika werden zu einem späteren Zeitpunkt bedient. Im Lieferumfang enthalten sind zum einen zwei Controller als auch die Konsole selber, die mit einem eigenen Bildschirm aufwartet und via USB oder über eine USB-Batterie betrieben wird. Alternativ bietet eine HDMI-Schnittstelle den nötigen Anschluss, um am Fernseher der guten alten Zeit zu frönen.

Der integrierte Bildschirm misst 3,5-Zoll, die gesamte Konsole ist 135 Millimeter breit, 108 Millimeter tief und 162 Millimeter hoch. Insgesamt kommt die Neo Geo Mini auf ein Kampfgewicht von 600 Gramm. Eine Kopfhörerbuchse ist ebenfalls eingebaut. Einen finalen Preis hat SNK bisher nicht verraten.

In Japan erscheint das Neo Geo Mini in der sogenannten Standard-Version mit 40 Spielen auf der Festplatte. Außerhalb von Japan wird die Konsole als internationale Version veröffentlicht, die ebenfalls 40 Spiele enthält. Das Spiele-Lineup unterscheidet sich aber teilweise zwischen den beiden Fassungen. Nachfolgend findet ihr eine Liste aller enthaltenen Titel.

Neo Geo Mini - Standard-Version

The King of Fighters '94

The King of Fighters '95

The King of Fighters '96

The King of Fighters '97

The King of Fighters '98

The King of Fighters '99

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2001

The King of Fighters 2002

The King of Fighters 2003

Samurai Shodown II

Samurai Shodown IV

Samurai Shodown V Special

Fatal Fury Special

Real Bout Fatal Fury

Real Bout Fatal Fury 2

Garou: Mark of the Wolves

World Heroes Perfect

Kizuna Encounter

Art of Fighting

The Last Blade

The Last Blade 2

Ninja Master's

Aggressors of Dark Combat

Metal Slug

Metal Slug 2

Metal Slug 3

King of the Monsters 2

Sengoku3

Shock Troopers 2nd Squad

Top Hunter Roddy & Cathy

Ninja Commando

Burning Fight

Cyber-Lip

Alpha Mission II

Twinkle Star Sprites

Blazing Star

Top Player's Golf

Super Sidekicks

Puzzled

Neo Geo Mini - International-Version

The King of Fighters '95

The King of Fighters '97

The King of Fighters '98

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

Samurai Shodown II

Samurai Shodown IV

Samurai Shodown V Special

Fatal Fury Special

Real Bout Fatal Fury

Garou: Mark of the Wolves

World Heroes Perfect

Kizuna Encounter

Art of Fighting

The Last Blade 2

Ninja Master's

Metal Slug

Metal Slug 2

Metal Slug X

Metal Slug 3

Metal Slug 4

Metal Slug 5

King of the Monsters

King of the Monsters 2

Sengoku3

Shock Troopers

Shock Troopers 2nd Squad

Magician Lord

Blue's Journey

Robo Army

Crossed Swords

Mutation Nation

3 Count Bout

Blazing Star

Last Resort

Ghost Pilots

Top Player's Golf

Super Sidekicks

Football Frenzy

Puzzled

Quellen: dualshockers, SNK