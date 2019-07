Auf Arbeit netflixen? Chrome-Plugin tarnt Netflix als Business-Call

Hach, was waren wir damals beeindruckt, als die gute, alte Moorhuhn-Jagd einen Windows-Button hatte, mit dem man das Spiel in Sekundenschnelle wie einen Arbeits-Desktop aussehen lassen konnte. Die perfekte Tarnung, falls der Chef hinter einem steht, während man gerade ein paar Moorhühnchen erschießt. 2019 wirkt das bloß noch wie eine nette Fingerübung.

Mit der Chrome-Erweiterung Netflix Hangouts könnt ihr euren Bildschirm nämlich wie einen Business-Call aussehen lassen, während ihr eigentlich auf Netflix Filme oder Serien schaut. Den Screen füllen dann eure Gesprächspartner aus, lediglich in einer Ecke läuft der Netflix-Stream. Und bevor jetzt jemand auf die falsche Idee kommt und uns unterstellt, wir würden Müßiggang propagieren: Das Plugin ist eher als Joke gedacht.

Denn die meisten Chefs dürften die Tarnung schnell durchschauen, sofern sie sich irgendwie für das interessieren, was ihr tagtäglich im Büro so tut. Das Browser-Addon stammt vom Produktionsteam Mschf Internet Studios, die über die Jahre bereits einigen Quatsch verzapft haben. Beispielsweise Tabagotchi, ein süßes Browser-Tamagotchi, das langsam stirbt, wenn ihr zu viele Tabs gleichzeitig öffnet.

Netflix Hangouts ist natürlich nicht das einzige Tool, mit dem sich Müßiggang auf der Arbeit kaschieren lässt. Es gibt einige Plugins, die Facebook, Twitter und Reddit als Arbeitsprogramme tarnen. Wobei wir nach wie vor der Meinung sind, dass nichts davon so viel Spaß macht wie ein Ründchen Moorhuhn.

