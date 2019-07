Die Mystery-Serie Stranger Things wurde am 04. Juli 2019 mit der 3. Staffel auf dem Streaming-Dienst Netflix fortgesetzt. Wer am Wochenende alle acht Folgen am Stück gesehen hat, wird sich am Ende sicherlich fragen: Wie und vor allem wann geht es mit einer vierten Staffel weiter?

Achtung mächtige Spoiler! Wer die dritte Staffel von Stranger Things noch nicht gesehen hat, der sollte an dieser Stelle nicht weiterlesen.

Stranger Things: Wird es eine 4. Staffel geben?

Noch hat Netflix keine offiziellen Infos zur 4. Staffel bekannt gegeben, doch dass sie kommen wird, steht schon jetzt so gut wie fest. Die beiden Serien-Macher Matt und Ross Duffer sowie Produzent Shawn Levy haben schon im Vorfeld eine 4. Staffel bestätigt - und auch das Staffel-Finale von Season 3 lässt kaum einen Zweifel daran.

Ob es jedoch darüber hinaus auch eine 5. Staffel geben wird, ist noch völlig offen und wird sich erst noch zeigen. Hoffen wir mal, dass uns die Duffer-Brüder nicht wieder zwei Jahre auf die nächste Staffel warten lassen. Schon jetzt werden die Nachwuchs-Schauspieler wie Millie Bobby Brown als Eleven immer schneller erwachsen und könnten bald schlichtweg für ihre Rollen zu alt sein.

Wie geht es in Staffel 4 weiter?

Die 3. Staffel fordert erneut bekannte Opfer: Neben dem teuflischen Billy (Dacre Montgomery) muss auch Sheriff Hopper (David Harbour) dran glauben - doch ist er tatsächlich tot? Das Ende der Staffel 3 lässt einige Zweifel aufkommen, laut dem Epilog der Staffel gibt es noch Hoffnung. Bereits in der Vergangenheit haben die Serien-Macher schon für so manche ausweglose Situationen eine Lösung gefunden. Das könnte auch für Sheriff Hopper gelten.

Darüber hinaus gibt es weitere wichtige Fragen, die Staffel 4 zu klären hat: Bleiben die Jugendlichen weiterhin Freunde und hat Eleven etwa ihre außergewöhnlichen Kräfte verloren?

Fest steht, die Gefahr durch das Upside Down ist noch immer nicht gebannt. Eleven und ihre Freunde werden also auch in der nächsten Staffel noch einiges zu tun bekommen. Ziel dürfte sein: Upside Down für immer zu zerstören. Ob es in Staffel 4 oder doch erst Staffel 5 passieren wird, bleibt abzuwarten.

Besetzung und Start von Staffel 4

In den Hauptrollen wird es sicherlich ein Wiedersehen mit Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten) Matarazzo), Will (Noah Schnapp), Lucas (Caleb McLaughlin), Max (Sadie Sink), Steve (Joe Keery), Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton), Robin (Maya Hawke), Joyce (Winona Ryder), Erica (Priah Ferguson), Karen (Cara Buono) und Murray (Brett Gelman) geben. Auch Neuzugang Paul Reiser als Dr. Sam Owens, neuer Leiter des Hawkins Labs, dürfte in Staffel 4 eine wichtige Rolle einnehmen.

Mit einem Release-Termin für Staffel 4 dürfte frühestens Mitte bis Ende 2020 zu rechnen sein. Hoffen wir, dass nicht wieder zwei Jahre Zeit vergehen, bis die erfolgreiche Mystery-Serie auf Netflix fortgesetzt wird.