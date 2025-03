Netflix wirft schon bald ein einzigartiges Sci-Fi-Highlight aus dem Programm: Für Auslöschung tickt die Uhr

In Auslöschung begibt sich Natalie Portman in eine mysteriöse Zone und stellt sich mutierten Tieren. Bildquelle: Paramount Pictures Germany

Am 11. März 2025 müssen sich alle Abonnentinnen und Abonnenten von Netflix auf den Abschied eines ungewöhnlichen Originals einstellen. Der düstere Sci-Fi-Thriller Auslöschung mit Star-Wars-Star Natalie Portman verlässt nach sechs Jahren den Streaming-Dienst.

Auf Mission in Area X

2:26 Auslöschung - Trailer zum Sci-Fi-Horror mit Natalie Portman von Ex Machina-Regisseur

Genre : Sci-Fi/Thriller

: Sci-Fi/Thriller Regisseur : Alex Garland

: Alex Garland Cast : Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Gina Rodriguez

: Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Gina Rodriguez Release : 12. März 2019

: 12. März 2019 IMDb Score: 6.8/10

Darum geht's: Area X ist eine tödliche Zone, in der vor drei Jahren durch ein mysteriöses Ereignis jegliche Zivilisation ausgelöscht wurde. Abgeschottet vom Rest der Welt, hat die Natur das Gebiet längst zurückerobert und beherbergt nun lauter mutierter Tiere. Die geheime Regierungsorganisation Southern Reach hat bereits mehrere Versuche unternommen, herauszufinden, was in Area X vor sich geht. Alle endeten tödlich.

Jetzt soll eine neue Gruppe, bestehend aus den Wissenschaftlerinnen Lena (Natalie Portman), Anya Thorensen (Gina Rodriguez), Cass Shepard (Tuva Novotny), Josie Radek (Tessa Thompson) und Leiterin Dr. Ventress (Jennifer Jason Leigh), ihr Glück versuchen. Schnell wir ihnen klar, dass die Tiere und Pflanzen nicht die einzigen Gründe sind, warum die Expedition zu scheitern droht.

Lena (Natalie Portman) untersucht ein Krokodil mit Haizähnen. Bildquelle: Paramount Pictures.

Auf IMDb erreicht Auslöschung einen Score von 6,8/10 Punkten. Gelobt werden vor allem die Optik, die Atmosphäre und die unverbrauchte Geschichte. Kritisiert wird hingegen, dass die Charaktere häufig unlogisch handeln würde, was insbesondere durch ihren wissenschaftlichen Hintergrund sauer aufstößt.

Die Regie übernahm der Brite Alex Garland, der den Posten bereits für bekannte Filme wie Ex-Machina und Civil War besetzte. Außerdem schrieb er die Drehbücher für die gesamte 28-Days-Reihe.

Bald ist er weg: Ihr habt noch bis zum 11. März 2025 Zeit, den Film via Netflix sehen zu können.

Warum verlässt der Film das Abo?

Warum Auslöschung als Netflix-Original aus dem Abo verschwindet, ist zwar nicht bekannt, es gibt jedoch stichhaltige Hinweise. Der Film wird am 11. März 2025 auf den Tag genau sechs Jahre alt. Obendrein war Paramount Pictures das ausführende Studio des Films. Es ist also am wahrscheinlichsten, dass ein Lizenzvertrag ausläuft und der Film zukünftig auf Paramount Plus zu sehen sein wird.

Ähnlich war es vor einigen Jahren bei der Horror-Serie Hemlock Grove, die inzwischen über den Amazon-Video-Channel Home of Horror gesehen werden kann. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass Netflix eine ähnliche Strategie fährt wie Disney und Warner Bros. Die verbannten in der jüngeren Vergangenheit zahlreiche Titel vollständig, um Steuern zu sparen. In diesem Fall wäre bei Auslöschung der Name Programm.