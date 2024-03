Netflix verlängert die Avatar-Serie offiziell um zwei Staffeln, aber danach ist wohl Schluss

Avatar auf Netflix geht weiter, doch das Ende soll bereits besiegelt sein. Bildquelle: Netflix

Am 22. Februar 2024 ist auf Netflix eine neue Realverfilmung der Zeichentrickserie Avatar: Der Herr der Elemente gestartet. Offenbar mit Erfolg, denn Netflix hat im Rahmen einer Pressemitteilung bekanntgegeben, dass die Serie um gleich zwei weitere Staffeln verlängert wird.

Im Rahmen dieser Mitteilung lässt sich aber auch ein Haar in der Suppe finden. Denn nach Staffel 3 soll bereits wieder mit der Serie Schluss sein.

Auf den Spuren der Zeichentrickvorlage

In der oben verlinkten Pressemitteilung ist zwar keine Rede davon, dass Staffel 3 die Avatar-Serie abschließen wird. Renommierte Branchenmagazine wie Deadline oder der Hollywood Reporter berichten aber, dass die Geschichte damit abgeschlossen wird.

Und das hat einen guten Grund, der auch schon viele andere Filme und Serien umgetrieben hat: Die Kinderdarsteller altern einfach zu schnell. Und Netflix scheint dieses Problem zu lösen, indem man schon frühzeitig die Weichen auf Abschluss stellt.

4:08 Avatar: Die neue Netflix-Serie gewährt euch einen Blick hinter die Kulissen

Die Hauptfigur Aang ist zum Zeitpunkt der Geschichte etwa 12 Jahre alt, der Darsteller Gordon Cormier hingegen hat Stand heute bereits 14 Winter erlebt. Auch Kiawentiio Tarbell, die Darstellerin der 14-jährigen Katara, ist bereits 17 Jahre alt. Da kann selbst das verjüngendste Make-Up bald nicht mehr helfen.

Mit drei Staffeln würde sich die Netflix-Serie zudem prima in das restliche Avatar-Universum einfügen. Denn auch die Zeichentrickserie aus dem Hause Nickelodeon wurde in drei Seasons ausgestrahlt und deren Handlungsstruktur wird in Bücher unterteilt, von denen es - ihr ahnt es - ebenfalls drei gibt.

Und die Geschichte der Serie wurde im Anschluss in der Comicreihe The Promise weitererzählt, bei der es sich, wie sollte es anders sein, um eine Trilogie handelt. Danach ging es mit der Serie Legend of Korra weiter, in der es um die Nachfolgerin von Aang und das Schicksal einiger aus dem Original bekannter Charaktere geht.

Bestätigt ist ein Ende nach Staffel 3 aber nicht. Netflix lädt sogar zum Spekulieren ein, ob es nicht doch noch weitergeht, indem sie am Ende der Pressemitteilung schreiben: Mit zwei weiteren Staffeln am Horizont nimmt Avatar gerade erst Fahrt auf.

Wir haben uns ebenfalls die Avatar-Serie auf Netflix angeschaut und sind zu einem Urteil gelangt: Warum unser Fazit sehr enttäuscht ausfällt, erfahrt ihr in der oben verlinkten Serienkritik. Und wie sieht es bei euch aus? Hat euch Staffel 1 gut gefallen oder eher weniger? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!