Cuphead wird auf Netflix zur Zeichentrickserie. Das vielfach ausgezeichnete Jump 'n Run Spiel vom kanadischen Indie-Entwickler StudioMDHR begeisterte Fans vor allem mit seinen aufwendig handgezeichneten Grafiken im Stil der klassischen Cartoons der 1930er Jahre.

Der Streaming-Dienst möchte den Charme des Spiels erhalten und entwickelt eine animierte TV-Serie namens The Cuphead Show! in Zusammenarbeit mit den beiden Spiele-Erfindern Chad und Jared Moldenhauer als ausführende Produzenten. Noch gibt es keine weiteren Details zur Serie, auch ein Release-Termin steht noch aus.

Coming to you in full color and cine-sound, it's...The Cuphead Show! Witness the wondrous Inkwell Isles as you've never seen them before in an original series inspired by classic animation styles of the 1930s. Now in production by the talented team at @Netflix Animation! pic.twitter.com/4xA59eVLra